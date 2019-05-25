Welt: премьер-министры Вышеградской группы попросили Меркель занять место Туска

Главы правительств стран Вышеградской группы сделали Ангеле Меркель удивительное предложение, пишет немецкая газета Die Welt. На полях прошедшего в Румынии саммита премьер-министры четырёх стран обратились к канцлеру Германии с просьбой стать преемницей Дональда Туска на посту председателя Европейского совета. Тем самым они надеются создать противовес Еврокомиссии, которую считают всё более политизированной.

По данным СМИ, премьер-министры Вышеградской группы государств хотели бы видеть Ангелу Меркель преемницей Дональда Туска. Как отмечает немецкая газета Die Welt, они обратились к канцлеру Германии с «удивительной просьбой» — занять пост председателя Европейского совета.

Как подтверждают независимые друг от друга источники, включая немецкие издания, две недели назад, на полях саммита ЕС в Румынии, премьер-министры стран Вышеградской группы обратились к канцлеру Ангеле Меркель с просьбой стать преемницей Дональда Туска и сменить его на посту председателя Европейского совета.

Перед началом официального заседания четверо глав правительств из Венгрии, Польши, Чехии и Словакии встретились с канцлером Германии и попросили её перенять должность Туска.

Это предложение поражает, потому что, к примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или его польский коллега Матеуш Моравецкий относятся к числу резких критиков Ангелы Меркель, в первую очередь, за её политику в отношении беженцев, отмечает немецкая газета.

Тем не менее осведомлённые о ситуации дипломаты указывают на то, что для представителей стран Вышеградской группы речь идёт о создании в Европейском совете сильного противовеса Еврокомиссии, которая кажется им всё более политизированной. Политические разногласия с Меркель не играют решающей роли, потому что председатель Европейского совета в основном выполняет задачи модератора, поясняет издание.

Меркель, уже неоднократно и публично отказывавшаяся от перехода на какие-либо должности на европейском уровне, отклонила и это предложение премьер-министров Вышеградской группы. По информации немецких СМИ, Меркель заметила, что для этой работы нужен кто-то помоложе. На прошлой неделе канцлер Германии в очередной раз подтвердила, что не намерена занимать никакую новую политическую должность где бы то ни было, напоминает Die Welt.