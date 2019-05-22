Europe 1: Меркель и Макрон заверили Путина, что место России в Совете Европы остаётся за ней

У президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с коллегами из Франции и Германии, во время которого они призвали российского лидера «сделать жесты, необходимые, чтобы создать условия, благоприятные для диалога» на востоке Украины, пишет Europe 1. Кроме того, они обсудили конфликт вокруг места России в Совете Европы и отметили, как важно в скором времени найти решение этой проблемы, чтобы Россия смогла остаться в структуре.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, пишет на своём сайте Europe 1. По словам автора статьи, европейские лидеры призвали Россию «сделать жесты, необходимые, чтобы создать условия, благоприятные для диалога» на востоке Украины.
В администрации французского президента сообщили такие слова Меркель и Макрона: «Настало время сделать выбор, чтобы покончить с конфликтом на востоке Украины, который нависает над отношениями между Россией и Европейским союзом».
Как напоминает издание, такой разговор состоялся на следующий день после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Тому достался в наследство конфликт на востоке страны. Минские соглашения позволили снизить интенсивность военных действий, но не положили конец войне и не принесли политического решения.
Помимо прочего, Меркель и Макрон попытались смягчить кризис между Россией и Советом Европы. Они заверили Путина, что у России по-прежнему есть там своё место, и отметили, как важно быстро найти решение проблемы, чтобы Россия осталась в этой структуре со всеми присущими этому статусу правами и обязательствами.
Как напоминает автор статьи, у Франции как раз истекает срок, когда она председательствует в Совете Европы, и перед ней стоит непростая задача вывести эту общеевропейскую организацию из кризиса. После присоединения Крыма там лишили Россию права голоса. В ответ Россия перестала вносить свой вклад в бюджет. По правилам организации, ей может грозить исключение, отмечает Europe 1.
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