Welt: Меркель развенчала слухи о переходе на новый пост в ЕС — политика ей надоела

Ангела Меркель опровергла домыслы, прочившие ей важную должность на европейском уровне после ухода с поста канцлера Германии, пишет немецкая газета Die Welt. Меркель заявила, что не собирается занимать никакую новую политическую должность где бы то ни было. Тем не менее, пока она остаётся канцлером, она будет прилагать все усилия для укрепления Европы.

Ангела Меркель исключила возможность перехода на важную должность в ЕС после отставки с поста канцлера Германии, сообщает немецкая газета Die Welt. Тем самым она опровергла слухи, которые на днях сама же спровоцировала в интервью Süddeutsche Zeitung.

На встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Берлине в этот четверг Ангела Меркель опровергла домыслы о том, что она якобы собирается занять значимую должность на европейском уровне. По заявлению канцлера Германии, она не планирует занимать «никакую новую политическую должность где бы то ни было».

Как напоминает издание, в интервью Süddeutsche Zeitung Меркель сказала: «Многие беспокоятся о Европе, и я тоже. Отсюда у меня возникает ещё раз возросшее чувство ответственности, чтобы вместе с другими заботиться о судьбе этой Европы». Это высказывание подлило масла в огонь домыслов по поводу того, не собирается ли Меркель после ухода с поста канцлера занять какую-либо значимую должность в Брюсселе.

«Я давала это интервью как немецкий канцлер, и я думаю, для меня как для немецкого канцлера правильнее укрепить усилия, нацеленные на хорошую, способную функционировать Европу, чем нет, — ввиду ситуации, которая у нас сложилась, а также ввиду поляризации», — пояснила Меркель.

Не так давно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал понять, что считает возможным переход канцлера Германии на новую должность уже на европейском уровне. «Я вообще не могу себе представить, чтобы Ангела Меркель сошла со сцены», — отметил Юнкер в конце апреля. По его мнению, она обладает высокой квалификацией и достаточным авторитетом для того, чтобы уместно выглядеть на одной из важных европейских должностей.

Как напоминает Die Welt, после тяжёлого поражения ХДС на выборах в земельный парламент Гессена Меркель ещё в октябре 2018 года сообщила о намерении уйти из политики по окончании срока пребывания в должности канцлера Германии, то есть в 2021 году. Тогда же она коснулась и слухов о возможном переходе в Брюссель, подчеркнув, что не намерена занять какой-либо новый политический пост.

Тем не менее домыслы по этому поводу постоянно продолжают появляться, отмечается в статье. В основном Меркель прочат роль преемницы Дональда Туска на посту председателя Совета ЕС.

Премьер-министр Нидерландов сказал, что считает Меркель «личным другом». «Однако она очень ясно дала понять, что она хочет делать после окончания пребывания в должности, и мы отнеслись к этому с уважением», — подчеркнул Рютте.

Неизвестно, продержится ли нынешняя правительственная коалиция в Берлине до официального конца периода в 2021 году. В столице Германии ходят слухи о возможном досрочном распаде коалиции, причём в случае новых поражений ХДС в других федеральных землях страны именно эта партия может поспособствовать её роспуску, отмечает Die Welt.