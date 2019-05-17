Welt: Меркель развенчала слухи о переходе на новый пост в ЕС — политика ей надоела
Ангела Меркель исключила возможность перехода на важную должность в ЕС после отставки с поста канцлера Германии, сообщает немецкая газета Die Welt. Тем самым она опровергла слухи, которые на днях сама же спровоцировала в интервью Süddeutsche Zeitung.
На встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Берлине в этот четверг Ангела Меркель опровергла домыслы о том, что она якобы собирается занять значимую должность на европейском уровне. По заявлению канцлера Германии, она не планирует занимать «никакую новую политическую должность где бы то ни было».
Как напоминает издание, в интервью Süddeutsche Zeitung Меркель сказала: «Многие беспокоятся о Европе, и я тоже. Отсюда у меня возникает ещё раз возросшее чувство ответственности, чтобы вместе с другими заботиться о судьбе этой Европы». Это высказывание подлило масла в огонь домыслов по поводу того, не собирается ли Меркель после ухода с поста канцлера занять какую-либо значимую должность в Брюсселе.
«Я давала это интервью как немецкий канцлер, и я думаю, для меня как для немецкого канцлера правильнее укрепить усилия, нацеленные на хорошую, способную функционировать Европу, чем нет, — ввиду ситуации, которая у нас сложилась, а также ввиду поляризации», — пояснила Меркель.
Не так давно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал понять, что считает возможным переход канцлера Германии на новую должность уже на европейском уровне. «Я вообще не могу себе представить, чтобы Ангела Меркель сошла со сцены», — отметил Юнкер в конце апреля. По его мнению, она обладает высокой квалификацией и достаточным авторитетом для того, чтобы уместно выглядеть на одной из важных европейских должностей.
Как напоминает Die Welt, после тяжёлого поражения ХДС на выборах в земельный парламент Гессена Меркель ещё в октябре 2018 года сообщила о намерении уйти из политики по окончании срока пребывания в должности канцлера Германии, то есть в 2021 году. Тогда же она коснулась и слухов о возможном переходе в Брюссель, подчеркнув, что не намерена занять какой-либо новый политический пост.
Тем не менее домыслы по этому поводу постоянно продолжают появляться, отмечается в статье. В основном Меркель прочат роль преемницы Дональда Туска на посту председателя Совета ЕС.
Премьер-министр Нидерландов сказал, что считает Меркель «личным другом». «Однако она очень ясно дала понять, что она хочет делать после окончания пребывания в должности, и мы отнеслись к этому с уважением», — подчеркнул Рютте.
Неизвестно, продержится ли нынешняя правительственная коалиция в Берлине до официального конца периода в 2021 году. В столице Германии ходят слухи о возможном досрочном распаде коалиции, причём в случае новых поражений ХДС в других федеральных землях страны именно эта партия может поспособствовать её роспуску, отмечает Die Welt.