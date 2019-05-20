WAZ: в образ военачальницы Меркель вжилась с расчётом, что её послание до Путина и Трампа всё-таки дойдёт
Канцлер Германии неожиданно для многих «превратилась в военачальницу»: Ангела Меркель посетила крупнейшую военную базу бундесвера в нижнесаксонском Мюнстере, сообщает немецкая газета Wolfsburger Allgemeine Zeitung.
В гости к бундесверу, что случается нечасто, глава правительства ФРГ прибыла, однако, не только для того, чтобы стать свидетелем тренировочных танковых и оборонительных боёв.
«Меркель заговорила более резким тоном и отправила послание сразу нескольким адресатам, — поясняет автор статьи Даниэла Ватес. — Визит — это сигнал, своего рода телевизионная полевая открытка Владимиру Путину и Дональду Трампу, президентам Российской Федерации и Соединённых Штатов».
В случае с учебно-тренировочной танковой бригадой в Мюнстере, уточняет журналистка Wolfsburger Allgemeine Zeitung, речь и идёт о силах быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force Land).
«Она должна быстро вступить в бой, если на одну из стран Североатлантического альянса нападут: это реакция на аннексию Крыма* Россией», — отмечает Ватес.
В свою очередь, Соединённые Штаты требуют от Берлина, чтобы Германия больше делала для НАТО, продолжает автор статьи.
«Возможно, что фотографии Меркель на фоне танков впечатлят Дональда Трампа больше, чем переговоры», — полагает журналистка немецкой газеты.
Как заявила в ходе пресс-конференции сама канцлер Германии, «недостаточно просто говорить о мире». По словам Меркель, бундесвер и НАТО должны «доказать, что они готовы защитить мир в Европе». И когда все в этом убедятся, возможностей для переговоров будет больше, выразила уверенность глава немецкого правительства.
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