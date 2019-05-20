WAZ: в образ военачальницы Меркель вжилась с расчётом, что её послание до Путина и Трампа всё-таки дойдёт

Ангела Меркель неожиданно для многих «превратилась в военачальницу»: глава немецкого правительства посетила крупнейшую военную базу бундесвера в Мюнстере, пишет Wolfsburger Allgemeine Zeitung. При этом, отмечает издание, в ходе визита канцлер Германии заговорила более резким тоном и «отправила послание сразу нескольким адресатам».

Канцлер Германии неожиданно для многих «превратилась в военачальницу»: Ангела Меркель посетила крупнейшую военную базу бундесвера в нижнесаксонском Мюнстере, сообщает немецкая газета Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

В гости к бундесверу, что случается нечасто, глава правительства ФРГ прибыла, однако, не только для того, чтобы стать свидетелем тренировочных танковых и оборонительных боёв.

«Меркель заговорила более резким тоном и отправила послание сразу нескольким адресатам, — поясняет автор статьи Даниэла Ватес. — Визит — это сигнал, своего рода телевизионная полевая открытка Владимиру Путину и Дональду Трампу, президентам Российской Федерации и Соединённых Штатов».

В случае с учебно-тренировочной танковой бригадой в Мюнстере, уточняет журналистка Wolfsburger Allgemeine Zeitung, речь и идёт о силах быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force Land).

«Она должна быстро вступить в бой, если на одну из стран Североатлантического альянса нападут: это реакция на аннексию Крыма* Россией», — отмечает Ватес.

В свою очередь, Соединённые Штаты требуют от Берлина, чтобы Германия больше делала для НАТО, продолжает автор статьи.

«Возможно, что фотографии Меркель на фоне танков впечатлят Дональда Трампа больше, чем переговоры», — полагает журналистка немецкой газеты.

Как заявила в ходе пресс-конференции сама канцлер Германии, «недостаточно просто говорить о мире». По словам Меркель, бундесвер и НАТО должны «доказать, что они готовы защитить мир в Европе». И когда все в этом убедятся, возможностей для переговоров будет больше, выразила уверенность глава немецкого правительства.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).