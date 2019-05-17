Bloomberg: расширение НАТО позволило «сдержать демонов» в Восточной Европе

Критика по поводу того, что расширение НАТО спровоцировало российский ревизионизм и агрессию, является неубедительной, пишет профессор Хэл Брэндс в статье для Bloomberg. По его мнению, в целом расширение НАТО было замечательным успехом, который необходимо признать. И хотя в ответ Россия пыталась оказывать давление и запугивать соседние страны, однако она вряд ли перестала бы вести себя агрессивно даже без НАТО, подчёркивается в статье.

20-я годовщина «знаковой инициативы» Соединённых Штатов в области внешней политики оказалась почти незамеченной — а между тем именно в 1989 году началось расширение НАТО в сторону Восточной Европы и членов бывшего Советского Союза, пишет заслуженный профессор кафедры глобальных проблем Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс в статье для Bloomberg. В результате после окончания холодной войны в состав Североатлантического альянса были включены три новых члена: Польша, Венгрия и Чешская Республика. И несмотря на все споры вокруг этой стратегии, в целом расширение НАТО можно считать одним из значительных успехов внешней политики США после окончания холодной войны, подчёркивает автор.



В прошлом месяце Североатлантический альянс довольно тихо отметил это событие, а также 70-ю годовщину с момента своего образования, на встрече министров иностранных дел в Вашингтоне — хотя подобное событие заслуживало саммита на уровне глав государств, уверен автор. «Это произошло не случайно, поскольку почти с полной уверенностью можно сказать, что Дональд Трамп испортил бы юбилейный саммит НАТО, если бы он на нём присутствовал», — говорится в статье.



Проблема в том, что критики внешней политики Соединённых Штатов (особенно те, которые принадлежат к «реалистической» школе международных отношений) считают расширение НАТО «роковой» и даже «трагической» ошибкой, поясняет автор. По их мнению, после окончания холодной войны цель образования Североатлантического альянса исчезла, поэтому организацию следовало распустить. Однако вместо этого Североатлантический альянс «уверенно маршировал» на восток, включая в свой состав бывших членов Варшавского пакта, а затем и бывшие советские республики: Эстонию, Латвию и Литву.



Подобного рода агрессивная политика привела к тому, что Россия потеряла терпение и начала войну против Грузии и Украины, а также возобновила конфронтацию между Кремлём и Западом, предупреждают некоторые политологи. В частности, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в 2014 году назвал расширение НАТО «главной причиной российской аннексии* Крыма» и заявил, что это произошло по вине Запада.



«Однако было бы неплохо, если бы Миршаймер в 2014 году вспомнил о том, что он сам говорил в 1990-м», — пишет Bloomberg. Тогда он опубликовал ставшую популярной статью, в которой подчёркивалось, что Европа после окончания холодной войны может стать настоящим «анархическим адом», где Россия и Германия будут жестоко бороться друг с другом за влияние, а остальные европейские страны будут стремительно вооружаться на фоне активного распространения ядерного оружия. По мнению Миршаймера, холодная война была своего рода «каникулами» в историческом процессе, а после её завершения Европа рискует «вернуться в своё пронизанное насилием прошлое».



Между тем ничего подобного, конечно же, не случилось, подчёркивается в статье: «Даже если принять во внимание гражданские войны на Балканах в 1990-е годы и недавнюю российскую агрессию, Европа сделала замечательные шаги в направлении демократии и стабильности. Кроме того, в этой зоне не произошло никакого распространения ядерного оружия». В действительности Европа двигалась вперёд, а не назад, а расширение НАТО стало «критически важной причиной» этого прогрессивного движения, уверен автор. В подтверждение этой теории он приводит целый ряд аргументов.



Во-первых, по его мнению, расширение НАТО позволило «сохранить присутствие Америки» в Европе. После окончания холодной войны многие наблюдатели говорили о том, что Соединённые Штаты должны «уйти из Европы», как они это сделали после Первой мировой войны. Однако после расширения НАТО у альянса появились новые цели, а Америка получила новую роль в альянсе, отмечается в статье: «Соединённые Штаты на этот раз не переправились обратно через океан и не оставили после себя хаос и ожесточённое соперничество. Они вновь стали выполнять стабилизирующую роль, причём не только в Западной Европе, но и на всём континенте».



Во-вторых, расширение НАТО позволило, как и раньше, считать решённой «немецкую проблему», пишет Bloomberg: «Серьёзные опасения в 1990-х годах были связаны с тем, что объединённая и независимая Германия, не скованная с одной стороны НАТО, а с другой Варшавским пактом, может вернуться на свой хищнический путь. Вместо этого Соединённые Штаты тесно привязали её к НАТО, окружили союзными государствами и в значительной мере умиротворили». Сегодня от американских чиновников можно услышать жалобы на то, что Германия стала демилитаризованной и не ведёт себя в достаточной мере напористо — однако именно такие оценки и позволяют понять, насколько успешной оказалась эта миссия, уверен автор.



В-третьих, по его мнению, расширение НАТО на восток позволило «сдержать демонов» в Восточной Европе, хотя в начале 1990-х годов было немало серьёзных оснований, чтобы опасаться появления там проблем: «В тот момент увеличивалась этническая напряжённость, многие бывшие советские союзники выдвигали ревизионистские территориальные претензии. Не было недостатка в учёных, которые могли бы помочь Польше или другим уязвимым государствам создать атомную бомбу». Однако Североатлантический альянс «набросил своё одеяло безопасности» на бывших членов Варшавского пакта, обеспечив им защиту и позволив отказаться от ядерного оружия, но в то же время заставляя их признать существующие границы и создавая стабильный климат, в котором можно проводить демократические и экономические реформы, подчёркивается в статье. «Получившее новые импульсы НАТО даже обеспечило стабильность за пределами своих собственных границ: оно вмешалось для того, чтобы остановить этническую чистку в бывшей Югославии», — пишет Bloomberg.



Кроме того, расширение НАТО послужило «критически важной защитой» на случай «провала реформирования и интеграции» России с Западом, говорится в статье: «Американские чиновники хотели способствовать созданию демократической России, которая могла бы присоединиться к Западу и жить в мире со своими соседями. Именно по этой причине в 1990-е годы они делали всё для того, чтобы поддержать президента Бориса Ельцина, несмотря на существовавшие сомнения».



Но в то же время Вашингтон должен был учитывать опасность, которая могла возникнуть в том случае, если либерализация провалится и возродится «более агрессивная Россия» — что, в конечном счёте, и произошло, подчёркивает Bloomberg: «Однако в этот период расширение НАТО позволило передвинуть разделительную линию между Москвой и Западом значительно дальше на восток, а также предоставило многим соседям России гарантии, которые и сегодня помогают им успешно сдерживать Кремль. Путинская Россия оккупировала и покалечила две страны — Украину и Грузию, — которые не являются членами НАТО. Россия пыталась оказывать давление и запугивать соседние страны, однако не вторглась ни в одну страну, являющуюся членом Североатлантического альянса».



А заявления критиков по поводу того, что именно расширение НАТО и спровоцировало «российский ревизионизм», являются неубедительными, уверен автор. «Да, расширение НАТО вызывало недовольство у российских чиновников как во время правления Ельцина, так и во время правления Путина. Несомненно, это было унизительно для бывшей сверхдержавы. Но идея о том, что расширение НАТО стало причиной российской агрессии, покоится, безусловно, на не соответствующем действительности аргументе, суть которого сводится к тому, что в случае отсутствия расширения НАТО Россия не стала бы вести себя агрессивно в отношении соседних стран. Однако в истории России просто нет ничего, как ничего нет и в личности Владимира Путина, что могло бы поддержать этот аргумент», — пишет Bloomberg.



Конечно, сам процесс расширения НАТО был сложным и далеко не идеальным, признаёт автор: «Североатлантический альянс принимал в свой состав новых членов без особых предварительных и серьёзных размышлений о том, как на самом деле он будет защищать Польшу или страны Балтии от возрождающейся России». По его мнению, и нынешние споры о том, не будет ли попытка включить в НАТО Украину и Грузию «чрезмерным шагом», являются вполне закономерными: «Безусловно, верно и то, что публичное объявление в 2008 году о том, что эти страны когда-нибудь — но не в ближайшем будущем — станут членами НАТО, было достаточным для того, чтобы разозлить Путина, но недостаточным для того, чтобы его сдержать».



Кроме того, некоторые достижения, связанные с расширением НАТО, в настоящее время поставлены под вопрос «из-за возрождающегося антилиберализма в Восточной Европе» и вызовов в области безопасности, которые возникают в результате действий России, отмечается в статье. Однако в целом расширение НАТО стало «замечательным успехом», уверен автор: «Оно способствовало закреплению достижений периода холодной войны в Европе, а также помогло освободить этот континент от уродливого прошлого, которое в противном случае, вероятнее всего, было бы обречено на повторение». И очень жаль, что существующая сейчас «угроза» в лице президента США Дональда Трампа, который не желает замечать достижений Североатлантического альянса, мешает признать этот позитивный результат более отчётливо, заключает Bloomberg.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).