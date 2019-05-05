Die Welt: Россия вновь стала сверхдержавой, и Западу придётся пойти ей навстречу

Россия вновь стала сверхдержавой, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, пишет Die Welt. И для решения глобальных проблем рано или поздно Западу придётся пойти навстречу Кремлю — и лучше это сделать как можно раньше, советует автор статьи Михаэль Штюрмер.

«Когда российский президент Владимир Путин устраивает официальный приём в старой крепости Кремля, то в этот торжественный момент возникает ощущение, что время замерло, и церемониальное действо теперь происходит по протоколу царских времён, — пишет на страницах Die Welt немецкий журналист Михаэль Штюрмер. — Мундиры сверкают, позолоченные эполеты блестят, подтянутые кадеты в униформах, как-будто бы позаимствованых из театра, открывают двустворчатые двери, доходящие до потолка.

Размеренным шагом царь идёт навстречу камере, отобранная публика встречает его долгими аплодисментами и забывает на мгновение о последствиях всех тех крушений, которые Россия и русские пережили за последние 100 лет».

Послание всему остальному миру более чем очевидно, констатирует автор: «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом».

При этом после краха Советского Союза у Запада был шанс выстроить с Россией доверительные отношения, поспособствовать процессам демократизации в стране, но этот шанс был упущен. НАТО стало расширяться на восток. России выделили место в углу «недоверия и неопределённости», объясняет Штюрмер. И, в конце концов, в Кремле заявили: «Или новый порядок или никакого порядка».

В своё время госсекретарь США Джордж Шульц предостерегал Запад от беспечности. «Россия — как раненый медведь гризли: сильная, непредсказуемая, злопамятная». «Неужели 20 лет назад это было так трудно понять?» — недоумевает автор статьи.

«Как и охрана, всесильная царская тайная полиция, пережившая крах царизма и благодаря умению приспосабливаться и своей незаменимости вошедшая в симбиоз со своей красной преемницей, НКВД тоже смог пережить конец сталинской тирании. А также КГБ, из которого вышел Путин, резидент в Дрездене, а десять лет спустя — глава организации-преемницы ФСБ. Это далеко не единственная спецслужба на огромных просторах России, но она активнее остальных поддерживает традицию, оставаясь государством внутри государства. Элитные, уверенные в себе, придерживающиеся традиций, дисциплины и преданные своей службе. Патриоты особого рода, полутайный орден со строгим уставом. Понимают ли это на Западе?» — задумывается Штюрмер.



Хочет этого Запад или нет, но рано или поздно Западу придётся пойти навстречу России — и лучше это сделать как можно раньше, советует автор. Двум сторонам не хватает отработанных процедур, «тайной дипломатии», а главное единого понимания стратегических угроз. Нужно возродить лучшие из элементов той системы, которая была создана в годы холодной войны. Вспомнить о парадоксе взаимного гарантированного уничтожения, который показал, что, несмотря на любые стратегические или идеологические разногласия, сверхдержавы могут выжить только вместе или погибнуть.

«Глобализация проблем, развитие цифровых технологий во всех сферах жизни, расширение поля деятельности до околоземного космического пространства, а также гибридные и кибервойны — это не абстрактные вещи, а реальные угрозы», — предостерегает автор.