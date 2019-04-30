Горбачёв: США и Россия оказались на опасном перепутье — они должны остановиться и подумать

Экс-глава СССР Михаил Горбачёв в своей статье для The Wall Street Journal пишет о том, что в настоящее время стратегическое взаимодействие между Америкой и Россией крайне необходимо.

Бывший советский лидер приводит слова экс-главы Госдепа США Джорджа Шульца, экс-министра обороны США Уильяма Перри и бывшего американского сенатора Сэмюэля Нанна. Они недавно написали следующее: «Сдерживание не может защитить мир от ядерной ошибки или ядерного терроризма. И то, и другое становится более вероятным, если нет стабильного, значимого диалога между Вашингтоном и Москвой».

«Я согласен с ними по поводу срочной необходимости стратегического взаимодействия между США и Россией, — пишет Горбачёв. — Я также убеждён в том, что ядерное сдерживание, вместо того чтобы защищать мир, держит его в постоянной опасности».

Бывший советский лидер сравнивает ядерные вооружения с висящим на стене ружьём в пьесе, написанной и поставленной неизвестным человеком.

«Нам неизвестно намерение драматурга. Ядерные вооружения могут сработать из-за технического сбоя, человеческой или компьютерной ошибки. Последнее тревожит меня больше всего. Компьютерные системы теперь используются повсеместно. И сколько уже раз компьютеры и электроника давали сбой в авиации, промышленности, различных системах контроля?» — пишет Горбачёв.

Он также указывает на то, что ядерные вооружения могут быть запущены в ответ на ложную тревогу. Если время полёта ракет сократится, то, по его словам, будет меньше времени на то, чтобы установить, что тревога была ложной, и вероятность ошибочного ответного пуска неизбежно увеличится.

Кроме того, как отмечает Горабачёв, ядерные вооружения могут попасть в руки террористов.

«Те, кто считает, что ядерное оружие может спасти мир от войны, должны вспомнить Карибский кризис 1962 года. Спор о размещении советских ядерных вооружений поставил мир на грань войны. Недавно опубликованные документы демонстрируют, насколько близко мир подобрался к роковой черте. И мир тогда спасло не ядерное оружие, а отрезвление лидеров двух стран: Джона Кеннеди и Никиты Хрущёва. Я уверен, что тогда и позднее они долго и упорно думали и их восприятие ядерного оружия серьёзно изменилось», — отмечает экс-президент СССР.

Впоследствии они, говорится в статье, достигли соглашения по прекращению ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, таким образом замедлив гонку вооружений и защитив воздух от смертоносных продуктов ядерных взрывов.

«Возможность дальнейшего прогресса в области контроля над ядерными вооружениями была упущена. Военно-промышленный комплекс одержал победу над здравым смыслом. Только гораздо позднее, к концу 1980-х годов, мы смогли остановить гонку вооружений. Сегодня США и Россия находятся на опасном перепутье. Они должны остановиться и подумать. Ветераны холодной войны уже высказались. Теперь пора действовать лидерам наших стран», — подытоживает свою статью для The Wall Street Journal Михаил Горбачёв.