Ветераны американской политики призвали Трампа «отойти от обрыва» в отношениях с Россией

России и США грозит ядерное противостояние похуже, чем во времена холодной войны, считают бывший госсекретарь США Джордж Шульц, бывший министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн. В совместной статье для The Wall Street Journal они призывают американские власти пересмотреть свою политику на российском направлении и принять меры для нераспространения ядерного оружия.

США, их союзники и Россия оказались в опасном тупике, что может привести к военной конфронтации и даже к использованию ядерного оружия. Такие опасения в своей статье для The Wall Street Journal высказывают бывший госсекретарь США Джордж Шульц, бывший министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн. Они считают, что необходимо изменить стратегию и «отойти от этого опасного обрыва» в отношениях с Россией. Иначе им грозит ядерное противостояние похуже, чем во времена холодной войны.

Ещё в 2007 году в общей с Генри Киссинджером статье они высказывали мнение, что опираться на ядерное сдерживание больше нельзя. Такая система не защитит мир от ошибок или ядерного терроризма. И оба варианта «становятся более вероятными, когда между Вашингтоном и Москвой нет постоянного осмысленного диалога». К тому же ядерная тревога может подняться из-за кибератаки. После того как разразились кризисы на Украине и в Сирии, получилось, что Россия и США снова действуют в опасной близости друг от друга, что повышает риски.

Чтобы снизить опасность конфликта и наладить сотрудничество, Штатам нужен новый подход, настаивают эксперты. Для этого, прежде всего, необходимо, чтобы США изменили свою неработающую политику на российском направлении, и возглавить это движение должен конгресс. Авторы статьи предлагают создать двухпартийную группу в парламенте по укреплению НАТО и возобновлению диалога с Россией. Они напоминают, что именно по такому сценарию в 1980-х удалось добиться модернизации оборонной программы США и политики на российском направлении, что привело к уничтожению ракет в Европе и помогло приблизить конец холодной войны.

Во-вторых, они призывают Дональда Трампа и Владимира Путина выпустить совместную декларацию о том, что ядерную войну невозможно выиграть и не стоит её вовсе затевать. Похожее заявление Рейгана и Горбачёва приняли позитивно, когда они начинали укреплять взаимную безопасность. Такую декларацию сегодня воспримут как свидетельство того, что несмотря на напряжённость в отношениях лидеры понимают свою ответственность и необходимость вести совместную работу ради предотвращения катастрофы. Это может подтолкнуть и другие ядерные страны к сокращению арсеналов, считают авторы статьи. Тем более что время как раз подходящее: в следующем году будет как раз полувековой юбилей Договора о нераспространении ядерного оружия.

В-третьих, США и Россия должны обсудить рамки своего дальнейшего сотрудничества. Так, в Хельсинки они уже договорились начать диалог, и это был позитивный сигнал. Но они не могут развить эти идеи, и это показывает, насколько ущербными стали отношения между странами.

Начинать нужно уже сейчас, предупреждают авторы статьи. И тем более не стоит ждать прихода новой администрации в США, нового президента в России или разрешения нынешних международных конфликтов. «Риски слишком высоки, чтобы ставить жизненно важные интересы США в режим ожидания».

США и Россия должны поддерживать коммуникацию в кризисные моменты и соблюдать соглашения о контроле над вооружениями и прозрачности.

«Нам крайне важно перезапустить отношения с Россией в сферах, где у нас общие фундаментальные интересы, включая то, как сократить зависимость от ядерного оружия, не допустить его попадания в нестабильные руки, предотвратить его использование и в конечном итоге покончить с ним как с угрозой всему миру», — такой вывод делают авторы статьи в The Wall Street Journal.