Welt: Германия обещает НАТО рекордное повышение расходов на оборону

Германия пообещала НАТО, что уже в этом году повысит расходы на оборону более чем на €5 млрд. Как сообщает немецкая газета Die Welt, такое значительное увеличение расходов на альянс станет рекордным с окончания холодной войны. Очевидно, таким образом Берлин пытается сгладить последние споры с партнёрами по НАТО, обвиняющими Германию в недостаточном вкладе в оборонный бюджет.

Германия сообщила в НАТО, что повысит оборонный бюджет на сумму, которая станет рекордной со времён холодной войны, пишет немецкая газета Die Welt.

Берлин пообещал альянсу крупнейшее повышение расходов на оборону за десятилетия: в этом году на нужды НАТО планируется выделить €47,32 млрд. Это более чем на €5 млрд больше, чем в 2018 году, и соответствует 1,35% ВВП страны. Как минимум после окончания холодной войны такого увеличения расходов на оборону Германии не было ни разу, подчёркивает издание.

Согласно данным, которые были переданы немецкой стороной в штаб-квартиру НАТО в конце текущей недели, в 2020 году расходы Германии на оборону должны увеличиться до € 49,67 млрд. Эта сумма составит примерно 1,38% ВВП, в то время как в 2018 году Берлин потратил на НАТО лишь 1,23% ВВП.

Как отмечается в статье, новыми суммами правительство Германии, очевидно, надеется хотя бы на время ослабить напряжённость в споре с союзниками по поводу расходов на оборону. Американский президент Дональд Трамп уже давно говорит о нечестном распределении расходов внутри НАТО и обвиняет Германию в том, что она сравнительно мало вкладывает в оборонный бюджет альянса.

На саммите НАТО в Брюсселе прошлым летом Трамп даже говорил, что не исключает выхода США из альянса, если все партнёры немедленно не начнут выделять на оборону по 2% ВВП. Такая ситуация сложилась после того, как в 2014 году страны НАТО договорились тратить на военные нужды по 2% ВВП и обязались достичь этой цели не позднее 2024 года, напоминает немецкая газета.

Правительство Германии, однако, подчёркивает, что речь в решении шла о стремлении к увеличению расходов до 2%. Во время своего последнего визита в Вашингтон министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 2024 году Берлин достигнет уровня оборонных расходов в размере 1,5% ВВП. «После этого мы будем продвигаться к 2 процентам», — обещала фон дер Ляйен.

В правительственных кругах не исключают, что долгосрочные данные по прогнозам могут повыситься ещё раз, как это происходило с прошлыми планами по бюджету. Как отмечает издание, в последнее время экономическая производительность Германии заметно снизилась. Если планы по расходам на оборону останутся на прежнем уровне, они составят более значительную долю ВВП.

О том, как США отреагируют на повышение оборонных расходов Германии, станет известно не позднее саммита НАТО в конце июня — там снова будут обсуждаться вопросы о расходах партнёров по альянсу, отмечается в статье.

В последнее время правительство США мало надеялось на то, что установленная планка в 2% ВВП будет достигнута. На саммите НАТО в Вашингтоне в апреле вице-президент США Майк Пенс говорил, что «Германия должна делать больше», потому что не может быть, чтобы сильнейшая экономика в Европе отказывалась вкладывать в оборону 2% ВВП.

С точки зрения НАТО, к оборонным расходам относятся не только средства из оборонного бюджета каждой страны альянса, но и траты на мероприятия по достижению и поддержанию мира из бюджетов внешнеполитических ведомств и некоторых других институтов, поясняет Die Welt.