FAZ: Меркель даст больше денег на армию — разрядка эффективна только вкупе с устрашением

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала очередное увеличение военных расходов с $43 миллиардов в этом году до $45,1 миллиарда в 2020-м, сообщает Frankfurter Allgemeine. Деньги пойдут на закупку новых снаряжения и техники. «Политические усилия с целью разрядки эффективны только тогда, когда одновременно мы показываем, что в случае войны готовы обороняться», — подчеркнула глава ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила об очередном увеличении оборонного бюджета. Защита территории НАТО требует более быстрого реагирования и превосходного снаряжения, заявила Меркель в понедельник во время визита в Мунстер в земле Нижняя Саксония.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Потому что мы видим, что, с одной стороны, всю армию нужно снабдить хорошим снаряжением. С другой стороны, развитие цифровых технологий также оказывает влияние на ситуацию. Это означает, что нужно быстро обновлять технику. Оба направления требуют средств. И, если судить по тому, что мы сегодня здесь видели, эти средства были использованы по назначению.

В этом году оборонный бюджет составил около 43 миллиардов долларов. К 2020 году он будет увеличен до 45,1 миллиарда долларов. Бундесвер прекрасно выполняет свою миротворческую миссию, подчеркнула Меркель.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Ведь я глубоко убеждена в том, что все политические усилия с целью разрядки эффективны только тогда, когда одновременно мы показываем, что в случае войны готовы обороняться.

США и партнёры ЕС уже многие годы требуют от Германии увеличения военных расходов. По сообщениям в СМИ, страны НАТО собираются нарастить свои оборонные бюджеты до 2 процентов (от ВВП. — ИноТВ). Пока что это удалось только четырём из 29 членов альянса: США, Великобритании, Греции и Эстонии.

Дата выхода в эфир 20 мая 2019 года.