Daily Mail Оригинал

DM: глава МИД Великобритании призвал Лондон увеличить оборонные расходы из-за Китая и России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лондону следует задуматься над тем, чтобы резко увеличить расходы на оборонные нужды в связи с угрозой, исходящей от Китая и России, заявил в понедельник министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Как сообщает Daily Mail, чиновник убеждён, что Великобритания больше не может в плане защиты своих рубежей полагаться на США.
DM: глава МИД Великобритании призвал Лондон увеличить оборонные расходы из-за Китая и России
Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в понедельник призвал власти страны резко нарастить расходы на оборону, чтобы дать отпор растущей угрозе со стороны России и Китая, пишет Daily Mail. 

По данным газеты, господин Хант, выступая с традиционной речью по случаю банкета в честь нового лорда-мэра Лондона, отметил, что Великобритания больше не может полагаться на некогда «бесспорное господство Америки» и должна наращивать свою «жёсткую силу», вкладывая миллионы в развитие новых сил и средств для борьбы с беспилотными аппаратами и кибератаками.

«Фундамент национальной безопасности Британии — это НАТО. Но рассчитывать на то, что одни союзники по альянсу будут расходовать на оборону почти 4 процента ВВП, тогда как другие будут тратить 1—2 процента, было бы просто неразумно, — цитирует Daily Mail министра. — По этой, а также по ряду других причин, я убеждён, что в следующем Обзоре стратегической обороны и безопасности (регулярно составляемый британским правительством документ, определяющий оборонную стратегию и политику Лондона. — ИноТВ) пора бы задать вопрос, а не стоит ли нам в течение следующего десятилетия решительно увеличить долю ВВП, которую мы выделяем на оборону».

«Нам приходится иметь дело с более агрессивной Россией и более решительным Китаем, — также предупредил Хант. — Мы просто не знаем, каким будет баланс сил в мире через 25 лет».

Предполагается, что Лондон может тратить на оборонные нужды дополнительно 20 миллиардов фунтов в год, доведя таким образом оборонные расходы до 2—3% ВВП, говорится в материале.

По мнению журналиста Daily Mail, выступление Ханта стало явным признаком наличия у него «лидерских амбиций» — его считают одним из главных кандидатов на пост премьер-министра после ухода Терезы Мэй. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Mail Великобритания Европа
теги
Великобритания Джереми Хант НАТО оборона расходы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров