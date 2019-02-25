Telegraph: беспечное отношение к безопасности подрывает влияние ЕС

В вопросах обороны европейские государства привыкли находиться «на иждивении» США, считает обозреватель The Daily Telegraph Джулиет Сэмюэл. Если ЕС продолжит подобный «опасный» курс, то он рискует лишиться возможности формировать геополитическую карту будущего, считает журналистка.

На недавней Мюнхенской конференции по безопасности стало очевидно, что Европа становится «всё более инертным участником большой геополитической игры». Это особенно верно в вопросах обороны, пишет обозреватель The Daily Telegraph Джулиет Сэмюэл.



По её словам, безопасность ЕС серьёзно зависит от США. Но при этом европейские политики не спешат благодарить Вашингтон. Напротив, они испытывают «бесконечное чувство превосходства» над Америкой, критикуя страну за милитаризм и одностороннее принятия решений.



Впрочем, некоторые европейские государства относятся к своей защите серьёзно. К примеру, прибалтийские республики «с оглядкой на Россию» платят НАТО положенный взнос и поддерживают Дональда Трампа, когда он требует того же от остальных членов блока, обращает внимание журналистка.



«Возможно, Брюссель думает, что регулирование крупнейшего единого рынка в мире делает его сверхдержавой. В действительности ЕС с трудом обеспечивает соблюдение даже основных политических стандартов среди своих участников. Торговля – это одно, но чувство безопасности ничем нельзя заменить», — рассуждает Сэмюэл.



Великобритания обладает одной из самых крупных армий в Европе, но даже в этой стране не уделяется достаточного внимания обороне. И это несмотря на повторяющиеся предупреждения отставных офицеров о нехватке персонала и недостатке финансирования, сетует автор статьи.



Тем не менее настоящим олицетворением европейской «безответственности» стала самая экономически развитая страна в регионе — Германия. Её жителей до сих пор «терзает вина за развязывание Второй мировой».



Деловые круги ФРГ считают военные траты бесполезными. Другие, как тысячи немецких активистов, собравшихся перед Мюнхенской конференцией на прошлой неделе, выступают против ядерного оружия. «Эти демонстранты должны быть благодарны за то, что ядерный щит США удостоил их своей защиты. Вместо этого они протестуют, как испорченные дети», — утверждает журналистка.



На её взгляд, ЕС далёк от того, чтобы активно взяться за выполнение своих обязанностей в оборонной сфере. Несмотря на громкие заявления о единой европейской армии, Брюссель ограничивается лишь проведением совместных учений и созданием программ закупок.



Кроме того, по мнению Сэмюэл, в основе «беспомощность» Европы лежит убеждённость, что Вооружённые силы утратили своё значение. Слишком многие избиратели и политики на континенте полагают, что весь мир «проходит процесс мирной демократизации».



На самом деле в современном мире существуют множество кризисов, в том числе под большим вопросом находится существование самого ЕС. Всё потому, что европейцы не могут осознать, что исторически низкие траты на оборону стали «опасной роскошью».



«В былые времена у историков было название для подобной апатичной беспечности. Они называли её декадансом. Близкие к распаду империи тратили деньги на памятники и экстравагантные народные гуляния. Теперь мы транжирим средства на более ценные, но при этом и более дорогостоящие проекты, включая соцобеспечение, игнорируя окружающий нас мир», — подчёркивает журналистка.



На её взгляд, европейские страны всё ещё стремятся сформировать будущую геополитическую карту. Но при этом они рады находится на «иждивении» у США, когда дело касается самой главной среди всех государственных функций — обеспечения безопасности.



«Европа — великолепное место для саммитов. Вопрос в том, смогут ли через 10 или 20 лет её страны оправдать ожидания и стать стражами мирового порядка, а не просто его незадачливыми иждивенцами», — заключает Джулиет Сэмюэл.