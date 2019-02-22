Telepolis: Пентагон готовит «троянского коня» для России и Китая

Американские военные разрабатывают новую военную стратегию против России и Китая, сообщает Telepolis. Её суть заключается в «скрытом вторжении» вглубь территорий противника с использованием всех родов войск. В Пентагоне рассчитывают, что такой подход обеспечит армии «ассиметричные преимущества» против врага.

В Пентагоне разрабатывают новую стратегию ведения боевых действий, цель которой заключается в «скрытом вторжении» вглубь территорий противника, сообщает Telepolis. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн. При этом американские военные утверждают, что этот проект — всего лишь «реакция» на российскую и китайскую угрозы.

В разработке новой стратегии будут задействованы все рода войск. Весь процесс должен занять около года. На него будет потрачено $135 миллиардов. Новый стелс-истребитель F-35 сыграет в нём главную роль. Он станет своего рода воздушным штабом для координации наступления. Слаженные действия сухопутных войск, ВВС и ВМС обеспечат так называемые «ассиметричные преимущества» против противника, которому придётся справляться с проблемами на всех направлениях.

Стратегия в некотором смысле напоминает тактику «троянского коня», отмечает издание. При этом главная идея заключается в том, чтобы атаковать не сильные, а слабые места врага, отметил Голдфайн: «Для нас это фундаментальное изменение в культурном и техническом плане». Также информация о подобных разработках служит сигналом устрашения, как это бывает в случае любых новейших систем вооружения, когда противник не может быть уверен в их реальном существовании и эффективности.

По сути, речь идёт о ведении «сетевой войны в масштабе реального времени», в ходе который «скрытыми» будут не только самолёты и подводные лодки, но и наземные войска, объясняет Telepolis. В этом и заключается новшество, однако пока неизвестно, как добиться этого технически.