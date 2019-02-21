ABC News: в США по подозрению в подготовке теракта задержан офицер Береговой охраны

Лейтенант Береговой охраны США Кристофер Хэнсен был арестован по подозрению в подготовке целой серии хладнокровных убийств, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на ФБР. По данным канала, у Хэнсена, которого в ФБР называют «террористом», был обнаружен целый арсенал оружия, а также «список потенциальных жертв», включавший известных политиков.

А у нас, сразу после включения — тревожные срочные новости: сообщается, что сегодня был арестован лейтенант Береговой охраны США, который, как рассказывают следователи, планировал масштабное нападение на мирных граждан и имел на руках перечень потенциальных жертв, включавший имена известных людей. Утверждается, что у него также был запас оружия и боеприпасов; мужчину в опубликованных сегодня официальных документах называют «внутренним террористом». Репортаж главного кореспондента ABC по судебным делам Пьера Томаса.

Перед вами — арсенал из тысячи патронов, а также нескольких пистолетов и снайперских винтовок, который, как опасается ФБР, замышлял применить офицер Береговой охраны США для совершения серии хладнокровных убийств. Агенты бюро предупреждают прямо: «49-летний лейтенант Кристофер Пол Хэссен намеревается уничтожать ни в чём не повинных граждан в таком масштабе, который в нашей стране можно встретить нечасто».

Хэссен был арестован из-за правонарушений, связанных с оружием и наркотиками, но в ФБР эти преступления называют, «как говорится, верхушкой айсберга». Этот человек, по мнению агентов бюро, является «внутренним террористом» и белым расистом и по некоторым данным писал, что «мечтает отыскать способ убить почти всех людей на Земле».

В ФБР говорят, что Хэссен составлял документ, который, как подозревают, представлял собой список потенциальных жертв, включавший имена известных политиков и звёзд телевидения, в том числе — спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера меньшинства в сенате Чарльза Шумера, сенаторов Элизабет Уоррен и Камалы Харрис и ведущего Джо Скарборо. Хассен, который работает в расположенной здесь, в Вашингтоне, штаб-квартире Береговой охраны, также искал в интернете информацию по запросу «самые либеральные сенаторы» и задавал поисковой системе зловещие вопросы, к примеру: «Где в Вашингтоне проживает больше всего сенаторов?», «Защищает ли сенаторов Секретная служба?» и «Защищают ли судей Верховного суда?».

Это очень тревожно. С нами на прямой связи из Вашингтона Пьер Томас. Пьер, вы работаете со своими источниками и вам удалось выяснить, что об этом человеке сообщила в ФБР сама Береговая охрана?

ПЬЕР ТОМАС, старший корреспондент ABC по судебным делам: Совершенно верно, Дэвид. В данном случае Береговая охрана стала беспокоиться в связи с поведением своего собственного офицера и сообщила о нём в ФБР, которое инициировало совместное расследование. Хэссен, ранее служивший в морской пехоте США, завтра предстанет перед судом. Дэвид?

С нами был Пьер Томас. Спасибо вам, Пьер!

Дата выхода в эфир 21 февраля 2019 года.