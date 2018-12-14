Guardian: в США уровень смертности из-за применения огнестрельного оружия пробил новый потолок

В США количество смертей, вызванных применением огнестрельного оружия, достигло максимального уровня за последние 20 лет, пишет The Guardian. Как отмечает издание, увеличение смертности подобного рода во многом вызвано ростом числа самоубийств, которые в свою очередь обусловлены широким распространением огнестрельного оружия во многих штатах США.

Постоянный рост числа самоубийств от выстрела из ружья или пистолета повлёк за собой увеличение количества погибших от огнестрельного оружия до максимальных показателей за более чем 20 лет. Всего в США в 2017 году в результате использования стрелкового оружия погибло почти 40 тыс. человек, пишет The Guardian со ссылкой на данные Системы центров контроля и профилактики заболеваний.

Согласно информации организации, в 2017 году в США, которые известны своим нестрогим законодательством в сфере контроля за вооружением, по этой причине погибло больше людей, чем в предыдущие годы — всего 39,773 человека. Это означает, что таким образом в прошлом году из-за огня онестрельного оружия в США погибло 12 человек на 100 тыс. населения. По сравнению, на 2010 год этот коэффицент составил всего 10,1.

Эта сухая статистика о многом говорит, если её сопоставить с ситуацией в других странах. Если верить исследованию Jama Network, в Японии коэффициент смертности от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек составляет 0,2 смерти, 0,3 — в Великобртании, 0,9 — в Германии и 2,5 — в Канаде.

Эпидемию смертей, вызванных применением огнестрельного оружия в США, вряд ли можно назвать сенсацией. Однако данные Системы центров контроля и профилактики заболеваний говорят о том, что даже на фоне постоянного кровопролития ситуация продолжает ухудшаться.

В то время как внимание общественности в основном концентрируется на масштабных трагедиях, вроде стрельбы в Лас-Вегасе, унёсшей 58 жизней, по большому счёту эта цифра складывается из отдельных инцидентов, на которые СМИ не обращают большого внимания.

Что касается инцидентов с применением огнестрельного оружия, то доля самоубийств в них составляет около 60%. Согласно статистике их количество также растёт, что не может не тревожить. В 2017 году коэффицент самоубийств с применением огнестрельного оружия составил 6,9 на 100 тыс. населения, в то время как в 2000-ом он находился на уровне 5,9.

В исследовании Образовательного фонда за остановку вооружённого насилия подчёркивается, что перестрелки и самоубийства чаще всего происходят именно в тех районах, где стрелковое оружие наиболее распространено, а законодательство в этой сфере наименее строгое. В частности, самоубийства с применением стрелкового оружия чаще всего случаются в штатах, где находится больше всего стволов — в Монтане (19,4 самоубийств на 100 тыс. населения), Вайоминге (16,6) и на Аляске (16.0).

«Статистика демонстрирует жестокую, но простую правду. Исследования указывают на то, что попытки самоубийства часто происходят в тот момент, когда человек пребывает в отчаянии. Это состояние может продлиться всего несколько минут, поэтому лёгкий доступ к огнестрельному оружию многократно увеличивает риск нанесения себя увечий», — подчёркивает The Guardian.

«Люди часто думают, что самоубийства с применением огнестрельного оружия невозможно предотвратить, — отметила аналитик Образовательного фонда Дакота Джаблон. — Но если взглянуть на эти цифры, то становится ясно, что просто наличие большого количества оружия увеличивает эту опасность».

По её словам, наличия оружие дома увеличивает шанс самоубийства более чем в три раза.

Согласно статистике Системы центров контроля и профилактики заболеваний, убийства с применением пистолета или ружья составляют меньшую часть от смертей от огня огнестрельного оружия, однако за последние несколько лет тревожный рост количества инцидентов наблюдается и здесь. В 2017 году в результате стрельбы погибло 14,542 человека (4,6 смертей на 100 тыс. населения). По сравнению, в 2015 году этот коэффициент был на уровне 4,2, а в 2010-ом — 3,6, отмечает издание.