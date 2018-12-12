Аналитик: северо-восток Франции живёт в условиях постоянной террористической угрозы

В Страсбурге, где 12 декабря злоумышленник устроил стрельбу недалеко от рождественской ярмарки, постоянно существует угроза террористического акта, заявил аналитик Себастьен Пьетрасанта в беседе на канале BFM TV. По его словам, именно на северо-востоке Французской Республики сконцентрированы основные силы экстремистских организаций, имеющих непосредственное отношение к «Исламскому государству».

СЕБАСТЬЕН ПЬЕТРАСАНТА, консультант BFMTV по вопросам противодействия терроризму: Направление деятельности относительно определено – общеустановленный режим противодействия известной проблеме усиления радикализма. Кроме того, необходимо понимать, что в Нижнем Рейне, в том числе и в Страсбурге, проблема радикальных движений стоит в известной степени остро. Это один из департаментов, где сосредоточены основные силы радикальных организаций Франции. В июне прошлого года мэр Страсбурга на национальном телевидении сделал заявление относительно того, что в департаменте Нижний Рейн насчитывается 10 процентов социально опасных радикально настроенных элементов, данные о которых занесены в специальный реестр.

Напомню, в Страсбурге и в Нижнем Рейне действуют последователи двух террористических группировок, связанных с «Исламским государством»* в Сирии и в Ираке. Очевидно, что они возникли в департаменте, требующем особого внимания, при этом, в нем же проводится рождественская ярмарка, которая в прошлом неоднократно находилась под угрозой.

Но, Себастьен, выявлялись ли явные угрозы для рождественской ярмарки в последнее время?

СЕБАСТЬЕН ПЬЕТРАСАНТА: Угроза присутствует постоянно. Впрочем, мэр Страсбурга 12 декабря представил меры по обеспечению безопасности рождественской ярмарки. Это 449-я по счёту ярмарка. Ее проведение – это многовековая укоренившаяся светская традиция. Напомню, ее не отменили даже после терактов 13 ноября 2015 года. И при объявлении этих мер мэр отметил, что, несмотря на угрозу, проведение рождественской ярмарки – это государственный долг.

Таким образом, готовность провести ярмарку была, поскольку это традиционное мероприятие. Кроме того, напомню, что после терактов в ноябре 2015 года, были приняты действительно конкретные, усиленные меры для обеспечения безопасности этой ярмарки. И эти меры вновь вводили каждый год. Так произошло и в этом году. Кстати, просто, чтобы подчеркнуть важность этих мер, отмечу, что на торжественном открытии рождественской ярмарки несколько недель назад присутствовал госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.