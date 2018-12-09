Das Erste: на всякий пожарный — немцы покупают всё больше оружия для личных нужд

В Германии всё больше людей приобретают лицензии на ношение пугачей, газовых пистолетов и сигнального оружия, сообщает издание. Одной из причин такой тенденции называют чувство неуверенности, появившееся у граждан после террористических атак. При этом политики и чиновники обеспокоены тем, что это оружие может применяться не по назначению.

Исходя из отчётов СМИ, количество малых лицензий на оружие, выдаваемых в Германии, снова растёт, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. Согласно опросу Redaktionsnetzwerk Deutschland, на конец октября 2018 года, в министерствах внутренних дел всех немецких федеральных земель было зарегистрировано 599 940 так называемых малых лицензий на оружие, которые требуются для ношения пугачей, ракетниц и газового оружия. Рост их числа по сравнению с 2014 годом составил 130%.

При этом в статье отмечается, что рост наблюдался и за последний год. Согласно данным национального реестра оружия, в конце 2017 года количество малых лицензий на оружие составляло 557 560 штук. Эта же цифра значилась и в ответе немецкого правительства на запрос фракции «Зелёных» в начале 2018 года.

Среди возможных причин роста популярности лицензий называют возросшее за последние годы чувство опасности, вызванное террористическими актами. Замглавы профсоюза германской полиции Йорг Радек обеспокоен тем, что «существует опасность того, что оружие будет использовано ненадлежащим образом и его владельцы навредят сами себе».

Член партии «Зелёных» Ирене Михалик предупредила о том, что частное оружие может скорее спровоцировать насилие, чем обеспечить безопасность.

Das Erste информирует, что малая лицензия на оружие стала требоваться для ношения пугачей , сигнального оружия и газовых пистолетов с 2003 года. При этом, для покупки и домашнего хранения подобного оружия лицензии не требуется.