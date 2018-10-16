Das Erste: после захвата заложника полиция Кёльна рассматривает версию теракта

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15:03 Россиянка Гаспарян вышла во второй круг турнира WTA в Люксембурге Россиянка Маргарита Гаспарян обыграла представительницу Греции Марию Саккари в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.

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