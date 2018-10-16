Das Erste

Das Erste: после захвата заложника полиция Кёльна рассматривает версию теракта

Материал представлен в переводе ИноТВ
Полиция Кёльна провела успешную операцию и смогла нейтрализовать преступника, взявшего в заложники женщину на местном вокзале, сообщает Das Erste. В помещении, где он находился, удалось обнаружить зажигательные смеси и газовые баллоны, а также паспорт сирийца, поэтому правоохранительные органы не исключают возможность теракта, отмечает немецкий телеканал.

Главный вокзал Кёльна снова открыли, но сегодня днём там разыгралась драма с захватом заложника. Полиция не исключает возможность теракта. По словам свидетелей, преступник, взявший заложника, ссылался на ИГ*. И, как сообщает полиция, у него при себе были зажигательные смеси и газовые баллоны. Через несколько часов после того как вокзал — самый крупный железнодорожный узел на западе Германии — был эвакуирован, полицейские ранили преступника и освободили заложницу, работницу аптеки.

Кёльнский вокзал. Сегодня в полдень здесь, возможно, был предотвращён теракт. Полиция и пожарные участвуют в крупной операции, после того как мужчина зажёг коктейль Молотова в ресторане и взял в заложники женщину.

Вокзал эвакуировали, движение поездов остановили, большую часть территорию оцепили. Силы специального назначения пошли на штурм и нейтрализовали мужчину. Заложницу освободили. Она получила лёгкие ранения. Преступник требовал освободить некую женщину из Туниса и предоставить ему возможность свободно уйти.

КЛАУС РЮШЕШМИДТ, руководил операции полиции Кёльна: Это подкрепляет предположения, что, возможно, произошло нечто большее, чем обычный захват заложника. В задней части помещения, где находился преступник с заложником, мы нашли несколько газовых баллонов. Как минимум два из них были соединены друг с другом с помощью клейкой ленты.

На месте преступления был обнаружен паспорт 55-летнего сирийца. Его владелец известен органам, но скорее как мелкий преступник. Пока неясно, принадлежит ли он самому преступнику. Расследование продлится ещё несколько дней.

Дата выхода в эфир 16 октября 2018 года

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховногосуда РФ от 29.12.2014.

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Das Erste Германия Европа
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