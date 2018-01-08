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Bild: подрывник автобуса «Боруссии» частично признал свою вину

Материал представлен в переводе ИноТВ
Выходец из России, обвиняемый в подрыве автобуса немецкого футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд), частично признал свою вину, сообщает Bild. Он сознался в том, что установил и подорвал взрывчатку, но руководствовался при этом исключительно финансовыми мотивами и не хотел никого ранить.

Сергей В. признал свою вину. 28-летний мужчина перед судом сознался в том, что осуществил теракт с подрывом автобуса дортмундской «Боруссии». По его словам, он глубоко сожалеет о содеянном.

КАРЛ ХЕЙДЕНРАЙХ, адвокат Сергея В.: Во-первых, подсудимый извинился. Он сказал, что глубоко сожалеет о содеянном. О том, что он установил эту взрывчатку и подорвал её. Но он не хотел ранить или убить людей, которые находились рядом. Он только хотел создать ситуацию, которая бы привёла к краткосрочному падению акций дортмундской «Боруссии».

Несмотря на количество использованной взрывчатки, из 90 осколков только один попал в автобус. Произошло то, что произошло. Несмотря на количество использованной взрывчатки, всё случилось именно так, потому что подсудимый не направил взрыв прямо на автобус. Он сказал, что действовал, руководствуясь финансовыми мотивами, а также сказал, что очень любит своих родителей и семью, так что, возможно, здесь есть некая взаимосвязь.

Дата выхода в эфир 08 января 2018 года. 

 
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