Bild: подрывник автобуса «Боруссии» частично признал свою вину

06:45 В Южной Корее заявили о плане по созданию «железнодорожного сообщества Северо-Восточной Азии» Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что для интеграции КНДР стоит создать «железнодорожное сообщество Северо-Восточной Азии».

06:29 Путин в телеграмме Ким Чен Ыну выразил готовность встретиться с главой КНДР Президент России Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

06:14 В Москве 15 августа ожидается до +29 °С В Москве в среду, 15 августа, ожидается до +29 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

05:57 В Южной Корее заявили о желании соединить железные дороги с КНДР до конца года Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что власти страны будут стремиться соединить железные дороги с Северной Кореей до конца года.

05:46 Губернатор Флориды объявил режим ЧС из-за токсичного цветения воды Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт объявил чрезвычайное положение из-за токсичного цветения воды, вызванного водорослями.

05:31 СМИ: В Минобороны заявили о планах завершить модернизацию аэродрома в Крыму до конца года В Минобороны России заявили, что в Крыму до конца года должны завершить модернизацию военного аэродрома Бельбек.

05:14 Ким Чен Ын направил Путину телеграмму в связи с годовщиной освобождения Кореи от Японии Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от от японского господства.

04:56 В США девять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме В американском городе Денвер девять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме.

04:37 СМИ: В отношении пресс-секретаря Пентагона было начато расследование из-за жалоб подчинённых В США начали расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт после жалоб её подчинённых о том, что чиновница якобы злоупотребляла служебным положением в личных целях.

04:16 Госстат Украины сообщил об увеличении дефицита внешнеторгового баланса страны в 13 раз Государственная служба статистики (Госстат) Украины рассказала, что дефицит внешнеторгового баланса страны вырос в 13 раз.

03:57 В Белом доме рассказали о недовольстве Трампа позицией Турции по ситуации с пастором Брансоном Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов рассказала о недовольстве президента США Дональда Трампа позицией властей Турции по ситуации с пастором Брансоном.

03:37 СМИ: Принятый Росстандартом ГОСТ ограничит очередь в железнодорожные кассы 10 минутами Росстандарт утвердил новый ГОСТ «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров на вокзальных комплексах», который ограничивает время ожидания в очередях в кассы 10 минутами.

03:17 В МВД Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения моста в Генуе В Министерстве внутренних дел Италии заявили, что 31 человек погиб в результате обрушения моста в итальянской Генуе.

02:56 Премьер-министр Британии выразила соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своём Twitter выразила соболезнования в связи с обрушением моста в итальянской Генуе.

02:41 СМИ: Врезавшийся в ограждение у здания британского парламента оказался выходцем из Судана Мужчина, который совершил наезд на пешеходов в Лондоне у здания британского парламента, оказался выходцем из Судана.

02:23 Число жертв пожаров в Греции возросло до 96 Число погибших в результате природных пожаров в Греции увеличилось до 96, сообщила пожарная служба страны.

02:08 В ПАОК рассказали, что защитник команды Хачериди всегда носит щитки с цветами украинского флага Нападающий греческого ПАОК Лео рассказал, что защитник команды Евгений Хачериди всегда выходит на поле в щитках, выполненных в цветах украинского флага, которые он продемонстрировал болельщикам по окончании матча Лиги чемпионов с российским «Спартаком» в Москве.

01:58 Глушаков ответил на вопрос о финансовой мотивации игроков «Спартака» перед матчами с ПАОК Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что в команде не обсуждалась тема дополнительной финансовой мотивации игроков и представителей тренерского штаба накануне матчей третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОК.

01:57 В Мосгордуме заявили о возможности появления памятника Успенскому в Москве Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов заявил, что если поступит предложение установить памятник писателю Эдуарду Успенскому в Москве, то он и его коллеги готовы рассмотреть данную идею.

01:50 Экс-игрок «Спартака»: команда несостоятельна, радует только Зобнин Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вылет команды из розыгрыша футбольной Лиги чемпионов по результатам третьего квалификационного раунда, где команда уступила греческому ПАОК.

01:41 Игрок ПАОК рассказал, за счёт чего команде удалось выбить «Спартак» из Лиги чемпионов Защитник греческого клуба ПАОК Фернанду Варела рассказал, благодаря чему подопечным Рэзвана Луческу удалось выбить российский «Спартак» из розыгрыша футбольной Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда турнира.

01:34 В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8 Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в центральной Италии.

01:18 Глушаков: игроки «Спартака» находятся в подавленном состоянии после вылета из Лиги чемпионов Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о психологическом состоянии игроков команды после вылета из розыгрыша футбольной Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда, где красно-белые уступили греческому ПАОК.

01:17 СМИ: В Госдепе заявили, что США не приостанавливали выполнение Договора по открытому небу Представитель Государственного департамента США рассказала ТАСС, что американские власти не приостанавливают своё участие в Договоре по открытому небу (ДОН) и намерены и далее выполнять данное многостороннее соглашение.

01:06 Полиция не допустила нарушений порядка на матче ЛЧ «Спартак» — ПАОК Представители правоохранительных органов не допустили происшествий и грубых нарушений общественного порядка на матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов между российским «Спартаком» и греческим ПАОК, который проходил на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 0:0.

00:59 Эксперт: кресло под Каррерой может зашататься, и это будет справедливо Известный российский футболист Александр Мостовой выразил мнение, что итальянец Массимо Каррера может потерять должность главного тренера «Спартака» после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда турнира.

00:58 Три человека погибли и более 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса на Кубе По меньшей мере три человека погибли и ещё 37 пострадали в окрестностях кубинского города Сантьяго-де-Куба, когда в результате аварии перевернулся автобус.

00:44 Мостовой назвал провалом вылет «Спартака» из Лиги чемпионов Известный российский футболист Александр Мостовой прокомментировал вылет «Спартака» из розыгрыша Лиги чемпионов по результатам третьего квалификационного раунда турнира, где красно-белые уступили греческому ПАОК.

00:43 На Украине за неделю почти 450 детей заболели корью Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что с 7 по 14 августа в стране 444 ребёнка заболели корью.

00:33 Бывший президент «Спартака»: команда в очень плохом состоянии, она разобрана Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике игру команды в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОК, который завершился со счётом 0:0.

00:24 Президент ПАОК Саввиди заявил, что греческий клуб сломал характер «Спартака» Президент греческого клуба ПАОК Иван Саввиди поделился впечатлениями от ответного матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с российским «Спартаком», который завершился со счётом 0:0.

00:19 Мэттис заявил, что США смогут защитить свои спутники Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединённые Штаты смогут защитить свои спутники в том случае, если это будет необходимо. Об этом сообщает The Washington Post.

00:17 Сформированы пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов По результатам ответных матчей третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 14 августа, были сформированы все пары стадии плей-офф квалификации турнира.

00:10 «Аякс», «Бенфика» и БАТЭ вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов По результатам ответных матчей третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 14 августа, определились десять участников стадии плей-офф квалификации турнира.

00:02 Каррера заявил, что доволен нынешним составом «Спартака» После вылета российского «Спартака» из розыгрыша Лиги чемпионов главный тренер команды Массимо Каррера заявил, что доволен нынешним составом красно-белых.

23:57 Оперную певицу Валентину Левко похоронят на Троекуровском кладбище Народную артистку РСФСР, оперную певицу Валентину Левко похоронят на Троекуровском кладбище.

23:44 Сандерс призвала СМИ не популяризировать историю вокруг бывшей сотрудницы Белого дома Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга призвала представителей средств массовой информации не уделять внимания истории, связанной с бывшей сотрудницей ведомства Омаросой Маниголт-Ньюман.

23:43 Глушаков рассказал, что Луис Адриано извинился перед игроками «Спартака» за удаление в матче с ПАОК Полузащитник российского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что нападающий команды Луис Адриано извинился перед партнёрами за удаление в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОК, который завершился со счётом 0:0.

23:38 Супруга подтвердила сообщения о смерти Эдуарда Успенского Супруга подтвердила сообщения о смерти российского писателя Эдуарда Успенского.

23:33 Каррера: сезон «Спартака» не будет скомканным из-за вылета команды из Лиги чемпионов Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что сезон 2018/2019 не будет для его подопечных скомканным, несмотря на вылет из розыгрыша футбольной Лиги чемпионов уже по итогам третьего квалификационного раунда турнира.

23:30 В ДНР заявили об обстреле населённых пунктов Коминтерново и Ленинское В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об обстреле населённых пунктов Коминтерново и Ленинское со стороны украинских военных.

23:25 Каррера считает, что Промес не потерял мотивацию за четыре года выступлений в России Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что голландский нападающий команды Квинси Промес не потерял мотивацию за четыре года выступлений в России.

23:24 СМИ: Умер Эдуард Успенский Умер советский и российский писатель, автор сценария мультфильма «Простоквашино» Эдуард Успенский.

23:19 France 2 оправдался за допущенную в сюжете про Путина ошибку Французский телеканал France 2 признал ошибку, допущенную в сюжете про российского лидера Владимира Путина, который якобы охотится на тигров в Сибири.

23:17 Умерла оперная певица Валентина Левко В Москве в возрасте 92 лет скончалась народная артистка РСФСР оперная певица Валентина Левко.

23:17 Каррера прокомментировал удаление Луиса Адриано в матче Лиги чемпионов с ПАОК Главный тренер российского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал удаление бразильского нападающего команды Луиса Адриано в первом тайме ответного матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОК, который завершился со счётом 0:0.

23:13 Каррера: «Спартак» сделал всё ради победы над ПАОК, жаловаться мне не на что Главный тренер российского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда турнира, в котором красно-белые проиграли греческому ПАОК по сумме двух матчей со счётом 2:3.

23:09 Тренер ПАОК о матче со «Спартаком»: мы сыграли в не очень интересный футбол, но добились своей цели Главный тренер греческого клуба ПАОК Рэзван Луческу прокомментировал игру своей команды с российским «Спартаком» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, который завершился со счётом 0:0.

23:05 Семь человек пострадали при опрокидывании джипа под Геленджиком Семь человек пострадали в результате опрокидывания джипа под Геленджиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.