Welt: в немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу

03:35 СМИ: В Чили поступили сообщения о бомбах в 11 самолётах В Чили проверяют анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 пассажирских самолётах авиакомпаний Latam и Sky. Об этом информирует радиостанция BioBio.

03:15 Трамп: США не будут платить Турции за освобождение американского пастора Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен «ничего платить» Анкаре за освобождение американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции в 2016 году.

02:59 В КНДР умер бывший министр обороны Бывший министр обороны КНДР, член Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхун скончался в возрасте 82 лет. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

02:47 Между депутатами Рады произошла драка в прямом эфире из-за гей-парада Депутат Верховной рады Сергей Шахов подрался с другим парламентарием Игорем Мосийчуком в эфире украинского телеканала «Прямой».

02:32 Посольство России направит США ноту с требованием прекратить давление на Бутину Посольство России в США направит в Госдепартамент ноту с требованием прекратить психологическое давление и унижения в отношении арестованной россиянки Марии Бутиной.

02:17 СМИ: В Минсельхозе разработали проект по увеличению экспорта продовольствия Министерство сельского хозяйства России разработало проект, который предусматривает увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции к 2024 году в два раза — до $45 млрд.

02:01 В Минюсте Украины заявили о смене руководства СИЗО в Киеве после бунта заключённых В Киеве сменили руководство Лукьяновского следственного изолятора, где ранее произошёл бунт заключённых. Об этом заявил пресс-секретарь замминистра юстиции Украины Юрий Маслак.

01:48 За неделю разведку у границ России вели 22 летательных аппаратов В течение недели разведку вдоль границ России вели 22 иностранных летательных аппарата. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

01:33 Во Франции в ДТП с перевозившим детей автобусом пострадали девять человек В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на севере Франции девять человек получили травмы. Об этом информирует L'Union.

01:15 Украинская прокуратура возбудила дело против адвокатов Януковича Киевская прокуратура открыла уголовное производство в отношении адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту препятствования деятельности госадвоката, назначенного экс-лидеру страны судом.

00:59 В Госдепе рассказали о каналах взаимодействия между США и Россией США поддерживают каналы взаимодействия с Россией по вопросам Сирии, Украины, контроля за вооружениями и стратегической стабильности. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

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00:24 В Киеве заявили об отсутствии планов блокировать транзит российских грузов Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны не планируют блокировать транзит российских грузов на украинской территории. Об этом он сказал в эфире украинского «Пятого канала».

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00:07 МИД Турции: подход США не способствует урегулированию проблем между странами Турция и Соединённые Штаты могли бы легко разрешить имеющиеся проблемы, но только не с нынешним подходом Вашингтона. Такое мнение выразил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

23:59 Тренер «Зенита» рассказал, понесёт ли Паредес наказание за удаление в матче с «Динамо» Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, понесёт ли хавбек Леандро Паредес какое-либо дисциплинарное наказание за удаление в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».

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23:47 Семак назвал героической игру «Зенита» в ответном матче квалификации ЛЕ с минским «Динамо» Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своими впечатлениями от победы над минским «Динамо» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

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23:36 Государственное бюро расследований начало работу на Украине Государственное бюро расследований (ГБР) начало работу на Украине: в четверг, 16 августа, приняли присягу первые 42 сотрудника аппарата бюро.

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23:19 Дзюба о победе над «Динамо»: мы верили и были злы Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился своими впечатлениями от победы над минским «Динамо» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

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22:40 СМИ: Пассажирский самолёт экстренно сел на Крите из-за сообщений о бомбе Самолёт, следовавший из египетского города Хургада в немецкий Дюссельдорф, совершил экстренную посадку в аэропорту города Ханья на греческом острове Крит в связи с сообщением о бомбе на борту.

22:34 СМИ: Два украинских легкоатлета дисквалифицированы за допинг Украинцы Назар Коваленко и Игорь Главан, специализирующиеся на спортивной ходьбе, временно отстранены от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.

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22:13 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Италии Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Центральной Италии. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

22:09 Мостовой прокомментировал проигрыш «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА Известный российский футболист Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал проигрыш «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА.

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22:02 Дортикос выразил желание провести реванш с Гассиевым Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе кубинец Юниер Дортикос рассказал о желании провести бой-реванш с россиянином Муратом Гассиевым.

22:00 Международные резервы России сократились на $0,4 млрд за неделю Международные резервы России сократились за неделю на $0,4 млрд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Центробанка.

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21:38 Симфонический духовой оркестр Уэльса дал концерт в Севастополе Симфонический духовой оркестр Уэльса выступил в Античном театре государственного историко‐архитектурного музея‐заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.

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21:32 СМИ: Boeing 737 совершил жёсткую посадку в аэропорту Манилы Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Xiamen Airlines совершил жёсткую посадку в аэропорту филиппинской столицы.

21:31 Торговый форум пройдёт 15—16 ноября в Северодвинске Торговый форум будет проходить 15 и 16 ноября в Северодвинске, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.