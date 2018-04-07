Welt: в немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу

Неизвестный водитель на фургоне въехал в толпу людей в центре Мюнстера, сообщает немецкий телеканал Welt. По имеющейся информации, в результате погибли четыре человека, включая виновника трагедии. Десятки ранены. Власти склоняются к версии теракта.
Добрый вечер. Добро пожаловать на Welt. Повод для встречи грустный. Сегодня ближе к вечеру в Мюнстере небольшой фургон въехал в группу людей. Погибли четыре человека. В том числе тот, кто, предположительно, направил свой автомобиль в толпу. Это подтвердили в Министерстве внутренних дел.
Власти склоняются к версии теракта. Полиция и пожарная охрана проводят в Мюнстере крупную операцию. Оперативники оцепили старую часть города. Полиция просит людей не приближаться к району Кипенкерл. Томас Федер обобщит известную нам на данный момент информацию.
Первая фотография, снятая из окна, показывает место событий после теракта. Традиционный ресторан «Кипенкерл», где автомобиль врезался в толпу, находится в центре старой части Мюнстера. В том месте, где фургон въехал в толпу сидящих людей, видны поваленные стулья. На данный момент известно, что десятки людей ранены, несколько убиты. Эту информацию подтвердила полиция.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛИЦИИ:На данный момент нам известно о трёх погибших. 20 раненых. У шести тяжёлые увечья. На данный момент на территории вокруг места происшествия проходит эвакуация. В машине находится подозрительный предмет, но пока что мы не можем сказать, что это за предмет.
По-видимому, после теракта мужчина застрелился. Большая часть центра Мюнстера перекрыта. Пропускают только автомобили скорой помощи. Полиция разместила в Twiiter сообщение с просьбой не приближаться к району.
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