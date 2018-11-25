Newsweek: в Нью-Йорке предложили изучать соцсети у желающих приобрести оружие

Сенат американского штата Нью-Йорк рассмотрит законопроект, предлагающий изучать учётные записи в социальных сетях и поисковые запросы граждан, желающих получить разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия, сообщает Newsweek. Отмечается, что они будут исследоваться на угрозы, оскорбления, дискриминации или намерения совершить теракт.

В сенате штата Нью-Йорк представили законопроект, согласно которому каждый граданин, желающий приобрести оружие или получить разрешение на его приобретение, хранение и ношение, должен будет пройти через изучение страничек в социальных сетях, а также запросов в поисковых системах за три года, пишет Newsweek.



Автор проекта сенатор Кевин Паркер надеется, что это позволит не допустить попадания оружия в руки людей, склонных к насилию.



«Человек, обращающийся за разрешением на ношение или хранение пистолета или револьвера, а также за продлением разрешения, даёт своё согласие на изучение учётных записей в социальных сетях и запросов в поисковых системах на предмет наличия определённых записей и/или поисковых запросов за период от одного года до трёх лет до обращения», — цитирует Newsweek отрывок из текста предложенного закона.



Если законопроект получит одобрение в сенате, каждый житель Нью-Йорка, желающий получить разрешение, должен будет предоставить данные для входа в соцсети Facebook, Snapchat, Twitter и Instagram. Они будут изучаться на предмет наличия постов или запросов, содержащих угрозы, намерения совершить террористический акт, оскорбления или дискриминацию по половому или расовому признаку, цвету кожи, возрасту, вероисповеданию и ряду других признаков.



При этом руководитель одного из отделений организации New Yorkers Against Gun Violence Пол МакКилен заявил, что считает предложение весьма полезным. Он отметил, что это позволило бы предотвратить попадание оружия к многим из тех, кто позже использовал его для массовых расстрелов.



Однако нашлись у законопроекта и противники. Они считают, что он нарушает закон о правах человека, так как предполагает вторжение в частную жизнь. Кроме того, нашлись и те, кто счёл данную меру неэффективной по сравнению с изучением истории психических заболеваний или случаев домашнего насилия, передаёт Newsweek.