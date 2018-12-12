TV5: во Франции ищут стрелка с рождественской ярмарки в Страсбурге

Во Франции объявили высокий уровень террористической угрозы после стрельбы в Страсбурге в районе рождественской ярмарки. Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать нападавшего, но ему удалось скрыться. На границах усилен контроль, правительство приняло план антитеррористических мероприятий, сообщает TV5 Monde.

Во Франции объявили высокий уровень угрозы теракта из-за безразборной стрельбы, которая произошла вчера рано вечером в самом центре Страсбурга. Предварительный итог — трое погибших и десяток раненных. Стрелявший до сих пор в бегах. Подробности расскажут Теа Баздаревик и Эрик Ферсинг.



Ступор и паника в самом центре Страсбурга. На улице прохожие пускаются бежать. Незадолго до 20.00 совсем рядом с рождественской ярмаркой раздалась стрельба, хотя там и были приняты меры безопасности. Выстрелы слышали в разных районах города, изображённых на карте. Этот продавец всё ещё в состоянии шока.



ПРОДАВЕЦ: Сначала мы услышали многократные выстрелы. И я подумал, что это скорее петарды или кто-то пытается напасть на магазин. Я увидел, как много людей бегут, они были просто обезумевшие, дети плакали. И тогда я понял, что случилось что-то очень серьёзное.



Солдаты на охране попытались перехватить стрелявшего и ранили его. Но тому удалось сбежать на такси. Его по-прежнему активно ищут. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер вчера вечером прибыл в Страсбург.



КРИСТОФ КАСТАНЕР, министр внутренних дел Франции: В настоящее время во Франции введён план антитеррористических мероприятий. Правительство решило объявить высокий уровень угрозы теракта. На границах будут усилены меры контроля. Также будет усилен контроль и на всех рождественских ярмарках во Франции, чтобы избежать опасности повторения.



Эммануэль Макрон остался в Париже и возглавил кризисное совещание в министерстве внутренних дел. Президент выразил в Twitter свою солидарность с жертвами.



Стрелявшему было 29 лет, и он известен полиции в связи нарушениями закона, за которые его судили во Франции и в Германии. Вчера утром его дом обыскали по делу о разбое. Он также числился в реестре лиц, представляющих угрозу госбезопасности Франции. На его розыск мобилизованы 350 полицейских. Следствие поручено антитеррористической прокуратуре.



Дата выхода в эфир 12 декабря 2018 года.