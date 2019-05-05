Слухи о здоровье Мэй: Times выяснила за что уволили министра обороны Великобритании

Отставка министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могла стать следствием его слов о неспособности премьер-министра Терезы Мэй исполнять свои обязанности из-за диабета, сообщает воскресное приложение к The Times. При этом сам Уильямсон отрицает, что когда-либо позволял себе комментировать состояние здоровья премьера.
Министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона мог лишиться должности из-за его слов о болезни премьер-министра Терезы Мэй, пишет воскресное приложение к газете The Times.
Недовольство Мэй вызвало то, что в беседах с коллегами Уильямсон заявил, что из-за диабета премьер-министр стала неспособна исполнять свои обязанности и должна покинуть пост.
По данным издания, Мэй узнала о высказываниях Уильямсона от высокопоставленного члена Консервативной партии за несколько недель до его увольнения по итогам расследования утечки с закрытого совещания Совета безопасности Великобритании.
«Просто возмутительно, чтобы он попытался использовать состояние здоровья премьер-министра против неё и предположить, что это делает её слишком слабой и больной, чтобы быть премьером», — приводит The Times слова одного из союзников Мэй.
При этом сам Уильямсон категорически отвергает такую версию развития событий, отрицая, что когда-либо комментировал состояние здоровья Мэй. Расследование утечки политик назвал «подлой и незаслуживающей доверия охотой на ведьм» и потребовал «надлежащего, полного и беспристрастного» следствия.
Тем не менее, по словам помощников премьер-министра, доверие к Уильямсону также было подорвано его стремлением направить британские войска за рубеж для выполнения миссий, которые, как опасалась Мэй, могли привести к началу войны.
Так, Мэй не позволила Уильямсону направить военные корабли в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море, что, по словам источников, вызвало его бурную реакцию. Кроме того, Уильямсон намеревался направить войска как минимум в пять африканских стран, пытаясь найти предлог, для того чтобы «вторгнуться Африку».
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