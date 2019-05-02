Independent: вместо России «заткнуться и уйти» пришлось самому Гэвину Уильямсону

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон, который требовал от России «заткнуться и уйти», был уволен со своей должности за разглашение конфиденциальной правительственной информации, пишет в статье для The Independent автор политических фельетонов Том Пек. По мнению журналиста, экс-министр не годился для своего ответственного поста, и его уход наверняка был с радостью встречен в Вооружённых силах Соединённого Королевства.

«Итак, в конце концов, не России, а самому Гэвину Уильямсону пришлось заткнуться и уйти», — пишет автор политических фельетонов Том Пек. В статье для The Independent он саркастически комментирует недавнее отстранение от должности министра обороны Великобритании, которого обвинили в сливе переговоров Национального совета безопасности, касающихся китайской компании Huawei.

«О, Гэвин мы больше никогда не увидим вам подобных. Это воистину чудо, что мы вообще увидели такого, как вы. Вы всегда с такой радостью публиковали в Instagram фотографии мусорных контейнеров, которые вы заполняли в выходные, или приготовленного в микроволновке попкорна, которым вы наслаждались, пересматривая сериал «Друзья». И вдруг неожиданно оказались во главе пятой крупнейшей армии в мире», — отмечает автор статьи.

Как же это произошло? Очень просто: сам же Уильямсон убедил премьер-министра Терезу Мэй уволить Майкла Фэллона с поста министра обороны и рекомендовал себя на эту должность, поясняет Пек.

«А остальное, как говорится, было короткой, но потрясающей историей. Что стало пиком управленческих способностей Гэвина Уильямсона? Люди скажут, что это был момент, когда после атаки нервнопаралитическим веществом в Солсбери министр обороны вышел на сцену и велел России «заткнуться и уйти», — иронически отмечает автор статьи.

Впрочем, по его словам, было бы несправедливо забыть о менее памятных «инцидентах» с участием экс-главы Минобороны. Например, как-то он пригрозил отправить авианосцы в территориальные воды Китая всего за несколько дней до визита британского министра финансов в Пекин. Разумеется, это привело к немедленному срыву торговых переговоров.

Кроме того, он публиковался на первой полосе The Times, требуя внести всё того же министра финансов в чёрный список Королевских ВВС, пока тот не оплатит счета за перелёты. Уильямсон также делился «откровенной» историей с Daily Mail, вся откровенность которой заключалась в том, что десятилетия назад он поцеловал коллегу и затем рассказал об этом газете.

И затем, по мнению Пека, для Уильямсона наступила «главная драма последних дней». Список тех, кто мог раскрыть информацию с заседания Национального совета безопасности, был небольшим. Поэтому после появления среди подозреваемых фамилии министра главной интригой стал не вопрос: «Кто слил данные?», но: «Когда же уже подтвердится, что это сделал Гэвин?»

После того как Уильямсон вступил в должность, высказывалось мнение, что человек, который держит в качестве домашнего любимца тарантула, не очень-то годится для столь важной роли. Но в его защиту можно сказать, что за последние два года он наделал достаточно, чтобы оставить после себя «практически ни с чем несравнимое наследие». По крайней мере о его тарантуле уже никто не вспоминает, иронизирует автор статьи.

«Любое новостное событие не было слишком важным или незначительным для Гэвина Уильямсона, чтобы предложить военным вмешаться и всё решить. Армия «готова» справиться с уличной поножовщиной. Армия «готова» разобраться с брекситом без сделки. Армия «готова» собрать налоги на банки для газированных напитков. Армия «готова» представить универсальную кредитку и водить беспилотные автомобили на британских дорогах до конца 2021 года. И теперь армия готова к новому министру обороны. Армия готова, как можно предположить, прыгать от радости», — полагает юморист.

Вместе с тем, на его взгляд, в истории Гэвина Уильямсона пока ещё рано ставить точку, ведь сам он не хочет «затыкаться и уходить». Этот «42-летний школьник» в интервью Sky News уже поклялся жизнью своих детей, что не сливал информацию, а просто «обменивался письмами».

«Всё не так в его политической жизни. Даже уход из неё», — заключает Том Пек