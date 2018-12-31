Уильямсон: после брексита Лондон вернёт себе роль глобального военного лидера

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что после выхода из ЕС его страна «встанет в полный рост на международной арене». Для этого Лондон планирует отказаться от старой стратегии «К востоку от Суэца», создав военные базы в Азии и Карибском регионе, сообщил министр в интервью The Daily Telegraph.

Британцы должны перестать недооценивать влияние собственной страны и признать, что она «встанет в полный рост на международной арене» после выхода из ЕС. Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказал министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон.

«Нам необходимо смотреть гораздо оптимистичнее на наш выход из Европейского Союза. Это величайший момент для нашей нации с окончания Второй мировой, благодаря которому мы способны преобразиться. Мы действительно можем играть на международной арене ту роль, которую ждёт от нас мир», — заявил чиновник.

«Очень долго — буквально десятилетия — на нашу национальную точку зрению серьёзно влиял спор о ЕС. У нас появился шанс вновь стать настоящим глобальным игроком. И, на мой взгляд, у Вооружённых сил в этом деле ведущая роль», — добавил министр.

Кроме того, Уильямсон объявил, что Лондон собирается отказаться от стратегии 1968 года «К востоку от Суэца», в результате которой британские войска покинули свои объекты в Малайзии, Сингапуре, Персидском заливе и на Мальдивах. По его словам, отказ от этой политики также поможет Британии вернуть себе статус «глобальной нации».

Министр признался, что работает над созданием двух баз в Карибском и Индо-Тихоокеанском регионе, которые могут войти в строй уже через пару лет. Он пояснил, что после брексита эта инициатива должна позволить Соединённому Королевству «продемонстрировать своё военное влияние».

Издание отмечает, что в течение года Уильямсон намеренно стремился к тому, чтобы военные силы и средства Великобритании были заметны во всём мире, и таким образом страна могла выставить на показ «могущество» своей армии.

«Впервые за поколение в это Рождество два наших корабля действуют в Тихом Океане, вдали от дома. Мы — второй внутренний инвестор в этом регионе. И если у нас там есть экономические интересы, то должны быть и военные», — подчеркнул министр.

Он также предрёк, что после брексита произойдёт «резкое смещение политического акцента». В итоге Лондону придётся укреплять отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, карибскими и африканскими государствами.

По его мнения, эти страны ожидают, что Великобритания станет «моральным, военным и глобальным лидером». «Они осознают, что мы — хорошие партнёры. Мы отстаиваем такие ценности, как толерантность, демократия и законность. Эти ценности очень дороги и этим странам», — предположил Уильямсон.