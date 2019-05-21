Parlamentní Listy: Россия «опасна» для ЕС своей силой здравого смысла и уважением к традициям

Россия со всей очевидностью демонстрирует те традиционные ценности, которые либералам в Западной Европе уже практически удалось подавить или истребить, пишет Parlamentní Listy. По сути, она «угрожает» Евросоюзу не военной силой, а силой здравого смысла и своим уважением к истории и традициям предков — поэтому против неё и ведётся непрерывная кампания в западных СМИ и вводятся всё новые санкции, подчёркивается в статье.

Чешские СМИ со всех сторон твердят о том, что Россия «угрожает», что она «влияет на общественное мнение» и на выборы в Европе, «возвращает коммунистов» и так далее. О «российской угрозе» говорят и на телевидении, и по радио, где выступают бесчисленные странные «эксперты», которые отовсюду пугают Россией, пишет Йиржи Кобза на страницах Parlamentní Listy: «Иногда мне кажется, что я открою холодильник — и на меня выскочит Путин и начнёт на меня влиять или угрожать мне».



При этом тот факт, что чем хуже поступают Евросоюз и США, тем лучше кажется российский режим, никак не влияет на западных пропагандистов и не заставляет их задуматься, подчёркивается в статье. «Неужели Россия действительно настолько опасна для Европейского союза? Ответ очевиден: конечно! Чем же? Одним словом — традицией», — поясняет автор. Если внимательно проанализировать российскую реальность, избавленную от пропагандистских антироссийских клише, то станет ясно, что современная Россия «намного дальше от социализма, чем современный Евросоюз», констатирует Parlamentní Listy. Поэтому пугать «возвращением коммунизма», по мнению автора, нет никаких оснований: «Да, в России сильное государство (иначе она погрузилась бы в хаос, как убедительно подтвердил Ельцин), но вообще там царит рыночная экономика. Так что запугать коммунизмом можно, пожалуй, только тех, кто действительно ничего не знает о России».



В действительности Россия по-настоящему угрожает Европейскому союзу тем, что отстаивает «самую неприемлемую для ЕС идеологию», которая диаметрально противоположна по своей сути идеологии ЕС и заключается в поддержании традиций и отказе от влияния «гражданского общества» на политические события, говорится в статье. Россия уважает и сохраняет национальные традиции, а также учит своих детей уважать и соблюдать эти традиции. При этом патриотизм там в почёте и не презирается так, как в Евросоюзе, отмечает Parlamentní Listy: «Родина как федерация народов, которые живут вместе в мире и сотрудничестве, многое значит для простых людей в России».



Почти одна треть российских граждан — мусульмане, поэтому к исламу там традиционно относятся с уважением, но в то же время «сдерживают его экспансию», сообщается в статье. При этом россияне «не увлекаются сумасшедшим гендеризмом и крайним феминизмом», констатирует автор: «У женщин там такие же права, как у мужчин, но никто не считает женщин и мужчин одинаковыми. В России позволили себе отказаться от пропаганды странных «меньшинств», там не проводят гей-парадов и маршей в поддержку марихуаны». Кроме того, в этой стране не доминируют «некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа и развращающие общество политическими программами», и они не забивают голову детям в российских школах, пишет Parlamentní Listy: «Там не переписывают историю и до сих пор чтят солдат, павших во Второй мировой войне. Некоммерческие организации, которые получают финансы из-за рубежа, должны открыто в этом признаться. У Сороса в Москве нет фонда».



Недавний парад в День Победы прекрасно продемонстрировал уважение ко всем этим традиционным ценностям, отмечается в статье: «Замечательно марширующие подразделения кадетов, парней и девушек в форме, подтвердили решимость молодого поколения защищать Россию так же, как её защищали их деды. Они также продемонстрировали престиж военного ремесла и уважение к офицерам». А принимавшая участие в параде военная транспортная и боевая техника показала, что Россия может позволить себе сильную армию, подчёркивает автор: «Всё это ценности, которые у нас на протяжении 30 лет недооценивались и забывались. Я вспомнил известную мысль о том, что тот, кто перековал свои мечи на плуги, обрёк себя на то, что будет пахать на тех, кто этого не сделал».



«Один из лозунгов отличался особенно глубоким смыслом: «Спасибо деду за свободу!» И я вспомнил, как бесчувственно наше государство относится к старикам, которых заставляет выживать на мизерные пенсии в бедности, забыв о том, что они работали на наше государство, а многие из них воевали», — говорится в статье. В этом году в шествии «Бессмертного полка» в России приняли участие более миллиона человек, которые пришли почтить память героев, несмотря на сильный дождь, а в организации этих мероприятий приняли участие тысячи волонтёров. Причём никакие активисты не попытались нарушить ход этого мероприятия — в отличие, например, от Карловых Вар, отмечает Parlamentní Listy.



Таким образом, Россия со всей очевидностью продемонстрировала все те традиционные ценности, которые в Европейском союзе (по крайней мере в Западной Европе) либералам уже удалось подавить и почти истребить, подчёркивается в статье. Исходя из этого, можно сформулировать то, чем конкретно Россия «угрожает» западной «либеральной демократии», поясняет автор: «Своим откровенным патриотизмом, уважением к традициям, благодарностью предкам за защиту родины и выживание народа. Наконец, назовём самое страшное для всех самозваных «евронравоучителей»: Россия (подумать только!) прививает эти ценности своим детям и презирает тех, кто с остервенением стремится к развалу общества и традиционных национальных и семейных ценностей».



По сути, Москва «угрожает» Евросоюзу не военной силой, а силой здравого смысла, своим уважением к истории и предкам, говорится в статье. Именно поэтому на Западе против неё призывают вводить всё новые и новые бессмысленные санкции, а также ведётся непрерывная кампания против России в чешских «правдолюбивых» СМИ, пишет Parlamentní Listy — а тот, кто посмеет выступить с возражениями против антироссийской демагогии, сразу становится «русским тараканом» и «путинским агентом». Поэтому на вопрос о том, стоит ли «бояться» России, можно ответить: «Кому как», — заключает автор. Например, патриоты и приверженцы традиций, по его мнению, России не боятся.