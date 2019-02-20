Die Welt: «болтовня любителей» — президента Чехии не убедили выводы контрразведки об агентах Москвы

Как утверждают в Информационной службе безопасности Чехии, Россия якобы превратила европейскую страну в «базу» для проведения разведывательных операций по всему Евросоюзу, пишет Die Welt. Впрочем, выводы своей контрразведки чешский лидер Милош Земан посчитал «глупой болтовнёй», а её сотрудников он и вовсе назвал «любителями», отмечает немецкое издание.
Российская Федерация превратила Чехию в «базу» для проведения разведывательных операций по всему Европейскому союзу, пишет немецкая газета Die Welt.
Как утверждает Информационная служба безопасности Чехии (BIS) в своём последнем докладе, с которым ознакомились президент и члены правительства страны, «центр» российские спецслужбы якобы развернули в посольстве России в Праге.
В докладе чешской контрразведки, уточняет автор статьи Филипп Фриц, речь идёт о «незарегистрированных офицерах спецслужб, которые действуют под видом дипломатов». В докладе также делается акцент на то, что российские дипломаты представляют «существенную угрозу» для граждан Чехии.
«Крайне необычно», однако, отреагировал чешский президент Милош Земан на доклад Информационной службы безопасности Чехии о предполагаемой деятельности в стране агентов российских спецслужб, подчёркивает журналист Die Welt.
Доклад чешской контрразведки не предоставляет конкретных доказательств присутствия российских шпионов в Чехии, заявил Земан. В свою очередь, содержимое доклада чешский лидер назвал «глупой болтовнёй», а сотрудников Информационной службы безопасности Чехии и вовсе «любителями», отмечает Фриц.
«Это напоминает о Дональде Трампе, который ввиду российского вмешательства в американские выборы также противоречил своим спецслужбам. Впрочем, чешский президент Земан чаще и более восторженно, чем Трамп, заявляет о своих симпатиях Владимиру Путину», — рассуждает журналист немецкого издания.
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