Euronews: ликвидаторы рассказали о неточностях в сериале «Чернобыль»

Всего за месяц сериал «Чернобыль» обогнал по рейтингу «Игру престолов» и вызвал массу дискуссий в России и на Западе. По мнению специалистов, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в сериале есть целый ряд неточностей. Вероятно, искажение фактов было необходимо для создания «недружелюбного пропагандистского эффекта», отмечают ликвидаторы в интервью Euronews.

Сериал «Чернобыль» бьёт все рекорды! Что в нём правда, а что — вымысел? И как в реальной жизни люди по глупости получали высокую дозу радиации? О том, что тогда происходило в зоне отчуждения, нам рассказали ликвидаторы.



Добро пожаловать в «Куб»! Кажется, об аварии на Чернобыльской АЭС так много не говорят даже в апреле, когда отмечается годовщина этих трагических событий. Всего за месяц сериал «Чернобыль» обогнал по рейтингу «Игру престолов».



ГЕРОЙ СЕРИАЛА: Я рад доложить, что ситуация в Чернобыле стабильная.



«Фильм сделан мастерски, — считает министр культуры России Владимир Мединский. — Ожидаемой «красной клюквы» там нет, есть только какие-то мелочи. Фильм снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже».



Тому, как много говорят и пишут об этом сериале, удивляется журналист Алексей Пивоваров: «Оказалось, этот гештальт тоже не закрыт. И тема, несмотря на три десятилетия, «фонит», как и после самой аварии — и сериал, оказывается, «антироссийский», и проплачен «конкурентами».



Рейтинги — рейтингами, но что об этом сериале говорят сами ликвидаторы? «Искажение фактов, видимо, необходимо было для создания недружелюбного пропагандистского эффекта», — говорит глава организации «Союз «Чернобыль» России» Вячеслав Гришин.



Пример тому — судьба академика Легасова. Это реальный человек, который входил в комиссию по расследованию причин катастрофы. Он покончил жизнь самоубийством. И как считает Гришин, зрители могут решить, что Легасов повесился, потому что власти «так и не захотели верить правде». Но как говорят родственники Легасова, причина была «в другом». Сам же Гришин высоко оценил этот сериал, потому что в нём «показан героизм ликвидаторов».



Этот фильм нужно показывать на уроках в школах, считает ещё один ликвидатор Павел Покрасьон. Хотя он не отрицает, что в картине всё-таки есть некоторые неточности, которые заметны будут только самим ликвидаторам. Покрасьон рассказал нам, что врачам, которые работали в зоне отчуждения, запрещалось ставить диагноз «лучевая болезнь». И это — не единственный пример того, как замалчивалась правда.



ПАВЕЛ ПОКРАСЬОН, замруководителя «Союза «Чернобыль» в Харькове: Критерий был — 25 рентген если набрал, значит, уходишь. Но ведь не писали же 25 все! Писали 24,994 — 24,999 даже, но не 25! 25 рентген написать — это тебе надо заплатить пять твоих окладов. Я знаю вертолётчика, писали ему 24 рентгена. А потом где-то он лежал в какой-то клинике, и по эмали зубной ему вычислили: там было 500 рентген.



Ещё один ликвидатор Владимир Дроздов рассказал нам, что люди часто получали высокую дозу радиации по своей вине: из-за желания проявить больший героизм — или просто по глупости. Хотя ликвидаторы признают, что тогда мало кто понимал, чем всё это грозит.



ВЛАДИМИР ДРОЗДОВ, руководитель «Сибирского союза «Чернобыль»: Двое поработали, решили перекурить. Сняли респираторы, отошли в сторонку, сели на какую-то трубу и закурили. Подходит дозиметрист и говорит: «Вы что делаете?!» Ещё там были поварихи, работали, из нашего Новосибирска. И вот она идёт, сорвала три цветочка на обочине, понюхала их. Дозиметрист увидел и говорит: «Дай-ка цветочки сюда!» Проверил и говорит: «Их не то что нюхать, возле них стоять нельзя, возле этих цветочков!»



Кто больше виноват в том, что авария на Чернобыльской АЭС обернулась такой катастрофой — строители и работники станции? Или советские власти? Большинство участников наших опросов считают, что власти. А как бы ответили вы? Голосуйте, пишите комментарии — и, конечно, следите за «Кубом»!



Дата выхода в эфир 08 июня 2019 года.