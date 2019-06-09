Daily Mail: Россия покажет свой «Чернобыль» — правильный

Хотя американская версия сериала «Чернобыль» пришлась по вкусу многим зрителям, российские кинематографисты сочли её не слишком достоверной. И теперь идёт работа над новой киноверсией чернобыльской катастрофы, в которой агент КГБ будет героически противостоять попыткам ЦРУ спровоцировать аварию, сообщает Daily Mail.

Недавно американский канал HBO выпустил свой новый сериал «Чернобыль», посвящённый трагедии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Теперь Россия, возмущённая недостоверностью рассказанной истории, решила создать свою, «правильную» версию сериала, сообщает Daily Mail.

Свой проект, посвящённый Чернобылю, анонсировал российский телеканал НТВ. Съёмки уже начались в Белоруссии под руководством режиссёра Алексея Мурадова. Министерство культуры выделило на картину 30 млн рублей.

Как сообщается, по сюжету, вся авария произойдёт из-за шпиона ЦРУ. В ответ на историю HBO о том, как советская бюрократия не смогла оперативно отреагировать на трагедию, российские авторы расскажут об агенте КГБ, который героически будет пытаться помешать ЦРУ воплотить задуманное.

«Согласно одной из теорий, американцы внедрились на Чернобыльскую АЭС. И многие историки не отрицают, что в день взрыва на станции присутствовал агент вражеской разведки», — заявил Мурадов журналистам.

Как подчёркивает Daily Mail, трагедия на Чернобыльской АЭС произошла во время испытания дополнительной системы аварийного электроснабжения четвёртого энергоблока. И нет никаких заслуживающих доверие доказательств, чтобы утверждать, что катастрофа произошла из-за ЦРУ.

Версия сериала от HBO имела большой успех у зрителей и даже обогнала по рейтингам такие популярные сериалы, как «Во все тяжкие» (Breaking Bad) и «Игра престолов» (Game Of Thrones). Примечательно, что обычные зрители в России тоже высоко оценили картину.