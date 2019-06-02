Обозреватель Bloomberg объяснил, почему сериал «Чернобыль» должны были снять русские, а не американцы

Минисериал HBO «Чернобыль», последняя серия которого выйдет в США в следующий понедельник, непросто смотреть человеку, который жил в Советском Союзе в 1986 году и который позднее посещал зону отчуждения, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

«Но, как и многие мои соотечественники, я смотрю его и прихожу к мысли о том, что его должны были делать Россия, Украина или Белоруссия, а не американская развлекательная сеть», — пишет автор.

И на то есть две причины. Во-первых, достоверность — ведь несмотря на храбрую попытку добиться её, сериалу этого явно не хватает. Вторая, более важная, причина — подобная суровая проповедь о том, как важно прислушиваться к мнению экспертов и управлять страной ради народа, а не ради государства, должна была прозвучать от одной из пострадавших стран.

«Эти страны, по всей видимости, недостаточно хорошо усвоили эти уроки, чтобы заснять подобный фильм», — полагает Бершидский.

Не только западные зрители, но и молодое поколение, выросшее в постсоветский период, скорее всего, не заметят проблем с достоверностью, полагает автор. Продюсеры предприняли серьёзную попытку воссоздать материальную культуру последних лет существования СССР, но выглядит всё так, будто они нашли эти вещи на блошином рынке.

Создатели минисериала, скорее всего, знали о некоторых ляпах, например, о том, что у них в картине в советских зданиях стоят современные пластиковые окна, но устранить их было бы просто чересчур затратно. Но было и множество других ошибок.

Так, Чернобыль находится слишком далеко, чтобы до него можно было долететь на вертолёте. На самом деле правительственная комиссия, отправленная на Чернобыльскую АЭС вскоре после ядерной катастрофы, вначале летела самолётом до Киева, а затем добирались до места на машинах, говорится в статье. И, конечно же, заместителю председателя Совета министров Борису Щербине даже и в голову бы не пришло угрожать уважаемому члену Академии наук СССР тем, что он сбросит последнего с вертолёта.

«Это был 1986 год, а не 1936-й», — напоминает обозреватель Bloomberg.

Легасов, один из центральных персонажей сериала, действительно покончил с собой через два года после катастрофы в Чернобыле, а перед смертью он записал свои воспоминания на аудиоплёнку. Но поскольку он был учёным высшего уровня, он не жил в обшарпанной квартире с характерным для тех времён ковриком с оленями: это было бы гораздо ниже его социального статуса.

И, конечно, Легасов не жил с одним лишь котом. После многочисленных поездок к ЧАЭС он заболел, и о нём заботились его жена и дочь.

«Из нескольких своих журналистских поездок я точно знаю, что русские шахтёры не пили водку прямо в шахте, не смыв с себя угольную пыль. И в конце 80-х годов не требовались солдаты с автоматами, чтобы держать шахтёров в узде, когда к ним обращался министр. И коли на то пошло, солдаты в сериале, похоже, держат своё оружие в американском стиле, прикладом к подмышке, а не в советском — у груди», — отмечает Леонид Бершидский.

В 1986 году советские граждане не обращались друг к другу «товарищ», такое происходило лишь на собраниях Коммунистической партии, продолжает Бершидский. Трагичная картина Ильи Репина с Иваном Грозным, только что осознавшим, что убил своего сына, никогда не висела в Кремле. А некоторые униформы в сериалы использовались в другой период времени.

Из-за всех этих неточностей — больших и малых — этот фильм воспринимается с меньшей серьёзностью теми зрителями, друзья и семьи которых пострадали от катастрофы. Подобные ляпы, считает автор, служат фильтром, напоминанием о том, что это американский телевизионный сериал, а не документальный фильм, и что ужасные вещи, показываемые на экране, — это всё неправда.

Но даже через этот фильтр громко и ясно прорываются суровые посылы сериала, уверен обозреватель Bloomberg. С одной стороны, люди зачастую не готовы к таким масштабным событиям, как катастрофа в Чернобыле. Они обычно теряются и лгут сами себе, убеждают себя в том, что мир вокруг них не рушится. Это верно и для людей, находящихся непосредственно на месте событий, и для руководства, на котором лежит ответственность за принятие итогового решения.

Тут речь идёт о ситуациях, когда нужно немедленно собирать экспертов и давать им возможность принимать решения, не руководствуясь такими понятиями, как политическая целесообразность, и не встречая помех со стороны установленной цепи командования. Никакой героизм и фатализм, ярко показанные в сериале, не являются адекватной заменой мнению экспертов.

Конечно же, попытки скрыть информацию в таких ситуациях — это отвратительное преступление, убеждён автор. Советский Союз был немногословен, когда лишь через два дня после аварии признавал перед миром факт катастрофы в Чернобыле. А лидер КПСС Михаил Горбачёв лишь через 18 дней выступил перед страной по этой теме. К тому времени большая часть населения, жившая в районе ЧАЭС, была эвакуирована, а в городах неподалёку прошли первомайские парады, несмотря на то что для людей находиться на улице, возможно, было опасно.

В своём выступлении Михаил Горбачёв сосредоточился на критике звучавшей на Западе информации, согласно которой вина за случившееся возлагалась на Советский Союз. Примечательно, что реакция в некоторых российских СМИ на минисериал HBO звучала в схожем ключе, отмечает автор.

Но большинству российских зрителей ясно, что этот сериал — отнюдь не какая-то американская пропаганда, пишет Бершидский. Посылы этой картины универсальны: тут речь идёт о пределе возможностей власти и человеческой психики, когда они сталкиваются с непредвиденными последствиями от использования технологий. В «Чернобыле» русские при этом не изображаются злодеями. Даже аппаратчик Щербина, который отдал приказ об эвакуации жителей Припяти, хотя многие выступали против этого шага, в целом, вызывает к себе симпатию.

«У меня в голове постоянно всплывает следующий вопрос: почему ни одна из трёх бывших республик СССР, наиболее пострадавших от Чернобыля, не создала подобную мощную реконструкцию событий 1986 года в назидание остальному миру. Было бы логично, если бы Россия, которая в настоящее время является лидером в ядерной сфере, продемонстрировала, что она усвоила эти уроки: для этого недостаточно звезды Героя России, которой бывший президент Борис Ельцин наградил Легасова посмертно», — подчёркивает Бершидский.

Украина и Белоруссия также могли бы заснять нечто подобное. Но каким-то образом именно канал, который выпускал «Игру престолов», нашёл «смелость, деньги и значительный опыт», чтобы решиться на создание «Чернобыля». Теперь мир в большинстве своём будет знать именно эту версию событий.

«То, что бывшие советские республики оставили эту тему каналу HBO, разумеется, несравнимо с тем, как Советский Союз не стал открыто говорить об этой катастрофе. Тем не менее прискорбный грех упущения заключается в том, что за 33 года, прошедших с момента взрыва реактора на 4-м энергоблоке в Чернобыле, постсоветское пространство не произвело ничего столь же убедительного, как этот несовершенный, но захватывающий продукт HBO», — пишет в завершение обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.