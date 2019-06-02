Обозреватель Bloomberg объяснил, почему сериал «Чернобыль» должны были снять русские, а не американцы

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Sunday Times: Трамп посоветовал Британии не платить ЕС по «счёту за развод» Sunday Times
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Блины с икрой и рыбий жир: CNN рассказал, как завтракают в разных странах мира CNN
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Malay Mail: Малайзия потребовала доказательств вины России в крушении MH17 Malay Mail Online
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Le Figaro: французская полиция считает, что власти её предали Le Figaro
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GW: МИД Польши протестует — Россия самовольно установила таблички в Смоленске Gazeta Wyborcza
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Das Erste: после встречи с Помпео глава МИД Германии заговорил о «глубоко укоренившейся дружбе» с США Das Erste
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Fox News: настоящая угроза американским выборам — Мексика, а не Россия Fox News
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New York Times: торговая «контратака» Китая встревожила Кремниевую долину New York Times
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Саакашвили заявил о желании стать Стивом Джобсом украинской политики
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что хочет стать Стивом Джобсом в украинской политике и создать площадку для генерирования новых идей.
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СМИ назвали вероятную причину смертельного ДТП с участием футболиста Рейеса
Стали известны результаты предварительной экспертизы дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес.
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Источник сообщил о гибели 14 человек при взрыве автомобиля в Сирии
При взрыве заминированного автомобиля в городе Аазаз на северо-западе Сирии не менее 14 человек погибли, 28 пострадали.
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Кличко: чемпионы проигрывали и становились ещё сильнее
Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко не остался в стороне от результата боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
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Трамп пригрозил Мексике выводом американских компаний
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании уйдут из Мексики, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединённые Штаты.
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Испанские СМИ сообщили о намерении Гризмана и Неймара перейти в «Барселону»
По информации испанской прессы, форвард «Атлетико Мадрид» Антуан Гризман и нападающий ПСЖ Неймар хотят перейти в «Барселону».
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Рухани ответил на заявление Трампа о ядерном оружии Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о попытках США предотвратить появление ядерного оружия у Тегерана.
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Ковальчук: в отпуске много пива не пейте
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук пожелал хорошего лета всем своим подписчикам в соцсетях.
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Вакарчук назвал необходимые условия для прекращения войны в Донбассе
Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал условия, которые могут способствовать скорому завершению вооружённого конфликта в Донбассе.
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Сборная России по волейболу обыграла команду Сербии в матче Лиги наций
В рамках первой недели Лиги наций российская национальная команда на тай-брейке сумела победить сборную Сербии.
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Губерниев напомнил Шипулину о его обязанностях в политике
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в социальной сети напомнил бывшему биатлонисту Антону Шипулину, претендующему на место в Государственной думе России, о его политических обязанностях.
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Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обижен на экс-президента Украины Петра Порошенко, который не выполнил свои обещания.
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Роналду стал автором лучшего гола в Лиге чемпионов — 2018/19
Мяч португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота МЮ стал лучшим голом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.
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Меркель заявила о планах сохранить коалицию после отставки лидера СДПГ
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правящая коалиция продолжит работу после отставки лидера Социал-демократической партии Германии Андреа Налес с поста главы фракции в бундестаге.
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Стивенс обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Слоан Стивенс сумела добыть победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос» над испанской теннисисткой Гарбиньей Мугурусой.
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Украинские военнослужащие провели новые учения в Азовском море
Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) провели новые учения на побережье Азовского моря, сообщает штаб операции Объединённых сил (ООС) страны.
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Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал парного разряда «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступавшая в парном разряде Открытого чемпионата Франции с эстонкой Анетт Контавейт, уступила китайскому дуэту Дуань Инъин — Чжэн Сайсай.
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Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
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The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Новейший российский истребитель МиГ-35 может в ближайшее время составить конкуренцию американскому самолёту пятого поколения F-35, пишет The National Interest.
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Медведева рассказала о плюсах работы с тренерами Орсером и Уилсоном
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями о сотрудничестве с Брайаном Орсером и Трейси Уилсоном.
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Число пострадавших при взрывах в Кабуле возросло до 24
В результате трёх взрывов в Кабуле погибли не менее двух человек и 24 получили ранения.
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СМИ: ЦСКА не готов заплатить необходимую сумму «Эвертону» за выкуп контракта Влашича
Московский ЦСКА хотел бы выкупить контракт арендованного у «Эвертона» футболиста Николы Влашича, однако не может выплатить сумму, которая бы устроила английский клуб.
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СМИ: Алонсо нацелен заменить Феттеля в Ferrari
Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо намерен вернуться в чемпионат, заменив в Ferrari четырёхкратного чемпиона немца Себастьяна Феттеля.
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Эксперт оценил позицию британского МИД по экстрадиции Ассанжа
Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о том, что глава ведомства не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста Жукова
В Харькове возбудили два уголовных дела после протестной акции националистов, в ходе которой они снесли бюст советского полководца Георгия Жукова. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
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Рябинский отреагировал на критику Уткина относительно нездорового питания
Промоутер Андрей Рябинский заявил, что комментатор Василий Уткин не впервые критикует его промоутерскую компанию и подопечного Александра Поветкина, поэтому он не будет реагировать на подобные выпады.
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Вавринка победил Циципаса и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Швейцарец Стэн Вавринка одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче четвёртого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
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Юрист назвал давлением на судебную систему позицию МИД Британии по Ассанжу
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о том, что глава ведомства не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Уткин раскритиковал боксёрского промоутера Рябинского за пост о нездоровом питании
Известному футбольному комментатору Василию Уткину не понравилась реакция главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского на победу боксёра Энди Руиса — младшего над бывшим обладателем четырёх поясов в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.
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Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии по синхронному плаванию
Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в произвольной программе в соревнованиях смешанных дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в испанской Барселоне.
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Руководство колонии в Орловской области уволят после видео с банкетом
Руководство исправительной колонии №2 в Орловской области будет уволено после появления в сети кадров, на которых заключённые празднуют Пасху за накрытыми столами. Об этом заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
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FIS одобрила заявку Красноярска на проведение ЧМ по фристайлу и сноуборду
Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила заявку Красноярска в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.
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Отец Нурмагомедова рассказал, когда может состояться повторный бой с Макгрегором
Абдулманап Нурмагомедов заявил, что на турнире по смешанным единоборствам UFC 242 в Абу-Даби может состояться повторный поединок его сына с Конором Макгрегором.
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В МИД Ирана призвали США изменить подход к переговорам с Тегераном
Тегеран призывает Вашингтон изменить подход к переговорам и отказаться от политики давления в отношениях двух стран. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Баскетболист Зеллер запустил кампанию по сбору средств на новый контракт одноклубника
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Коди Зеллер начал продавать лимонад, чтобы насобирать денег на продление контракта с защитником команды Кембой Уокером.
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В Госдуме оценили слова главы МИД Британии о возможной экстрадиции Ассанжа
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о том, что глава ведомства не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Сиваков признался, что не рассчитывал завершить «Джиро д'Италия» в топ-10
Российский велогонщик команды INEOS Павел Сиваков оценил своё выступление на первом гранд-туре сезона — «Джиро д'Италия».
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Максакова попросила Бастрыкина помочь в расследовании убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника ведомства к смерти её супруга.
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Закарин оценил своё выступление на «Джиро д'Италия»
Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, прокомментировал своё выступление на первом гранд-туре сезона — «Джиро д'Италия».
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Закарин назвал свои задачи на «Тур де Франс»
Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин рассказал о своих целях на втором гранд-туре сезона — «Тур де Франс».
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В МИД Британии заявили, что не будут препятствовать экстрадиции Ассанжа в США
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Российский велогонщик Закарин выступит на «Тур де Франс»
Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, примет участие во втором гранд-туре сезона — «Тур де Франс».
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Токаев рассказал о своём знакомстве с Путиным в Киеве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что познакомился с российским лидером Владимиром Путиным в Киеве во время инаугурации Леонида Кучмы на пост главы Украины.
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Зеппельт отреагировал на информацию о возможном отстранении России от ОИ-2020
Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.
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В СК назвали возможную причину пожара в доме в Свердловской области
Причиной пожара в жилом доме в Богдановиче Свердловской области, в результате которого погиб пенсионер и четверо детей, могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
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Надаль обыграл Лондеро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро в матче четвёртого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
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Определились все участники РПЛ на сезон-2019/20
Стали известны все команды — участники розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2019/20.
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«Крылья Советов» сохранили прописку в РПЛ
Самарские «Крылья Советов» потерпели поражение от «Нижнего Новгорода» в ответном стыковом матче за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.
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Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
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Вокалистка Spice Girls выступила в футболке «Ливерпуля» на стадионе «Манчестер Сити»
Участница британской поп-группы Spice Girls Мелани Си вышла на сцену в футболке «Ливерпуля» во время выступления коллектива на стадионе другого английского клуба — «Манчестер Сити».