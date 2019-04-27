France 24: в годовщину Чернобыля трагедию вспоминают и очевидцы, и новое поколение

После взрыва на Чернобыльской атомной электростанции прошло 33 года, и выросло поколение людей, которые её не застали. Однако, как отмечает France 24, они всё равно понимают, как важно помнить историю, и принимают участие в памятных мероприятиях.

33 года назад 26 апреля 1986 года на Украине произошла одна из самых страшных катастроф в мире. Тогда она была частью Советского Союза. Взорвался четвёртый блок Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня жители собрались, чтобы вспомнить то событие.

АЛЁНА ШЕЙДЕРОВА, работница электростанции в Чернобыле: Знаете, многие не могут сюда приходить, потому что пережили это реально. У меня друзья в Припяти жили, они всё это пережили: эвакуацию, взрыв, разбросанные семьи. Они не могут сюда приходить, для них это живое до сих пор.

Другие ещё не родились, когда произошла трагедия, но настаивают на том, как важна эта память.

АНАСТАСИЯ МУРДИНСКАЯ, студентка: Мир забывает. С одной стороны, это хорошо, потому что это трагедия, не должно это быть как отпечаток на душе. А с другой стороны, это плохо, потому что нужно знать историю своего города, и эту историю нужно помнить.

Итоги Чернобыльской катастрофы неоднозначны, потому что у радиации долгосрочные последствия. Мнения разнятся: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, погибших 9 тысяч, а по мнению «Гринпис» — 90 тысяч.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2019 года.