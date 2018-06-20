СТРАНА.ua: шахтёры, афганцы и чернобыльцы потребовали выплаты зарплат и возвращения льгот

Под стенами Верховной рады 19 июня прошла одна из самых массовых за последнее время акций протеста. Как пишет «Страна.ua», шахтеры, ветераны Афганистана и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС требовали от властей возвращения льгот, пересчёта пенсий, а также выплаты зарплаты, которую некоторые не получали с марта месяца.

19 июня под стенами Верховной рады прошла одна из самых горячих за последнее время акций протеста. «Страна.ua» пообщалась с митингующими, узнала, зачем они пошли на Раду штурмом.

Как продолжает издание, под парламентом собралось сразу несколько митингующих групп. Изначально на вторник назначили акцию протеста общественные организации, представляющие интересы чернобыльцев, афганцев и участников АТО. Главное, с чем они пошли к парламенту — протест против активного урезания им льгот и вопрос с пересчетом пенсий.

По закону об участниках боевых действий, афганцы, военные, силовики имеют ряд льгот — бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы по оплате коммунальных услуг, санаторно-курортное оздоровление, право на внеочередное получение жилья и земельных участков и прочее. Но с этого года финансирование всех этих льгот переложили на местные власти, а те говорят — в местном бюджете нет денег. Поговаривают о готовящейся монетизации льгот. Но первый пример монетизации мы уже увидели — Кабмин утвердил порядок монетизации льгот на проезд, в котором на человека положено — смешно сказать — 30 поездок в месяц. Мы против такой монетизации, — рассказал журналистам активист и пенсионер системы МВД из Тернополя Игорь Сухарь.

Сумма в 72 гривны в месяц, выделенная на проезд, стала последней каплей и для многих афганцев. Плюс им ограничили санаторное лечение. Как и чернобыльцам, которых их общественная организация «Союз Чернобыль» уже выводила на митинги в годовщину аварии на ЧАЭС. Активисты жалуются, что в больницах с ликвидаторов требуют деньги за лечение, а на питание выделяют всего по 6 гривен в день — это вдвое меньше, чем в СИЗО.

Пенсии у инвалидов Чернобыля ниже минимальных. Пенсионеры-силовики и военные требуют пересчета пенсий. Добавки, обещанных Гройсманом их не устраивают.Как отмечает издание, экс-силовикам тоже не дает покоя вопрос пенсий. Осовременивая гражданские пенсии осенью прошлого года, правительство «забыло» о пенсиях для военных. В итоге экс-силовики стали получать меньше «обычных» украинцев. Власти обещали уладить проблему и действительно пересмотрели зарплаты действующего состава силовых ведомств, от которых зависит и размер пенсий, но эти постановления заморозили из-за дефицита средств.

Вторая группа протестующих, которая пришла к парламенту со своими требованиями — шахтеры государственных предприятий угледобывающей отрасли. По словам председателя профильного профсоюза Владимира Турманова, в отрасли сложилась беспрецедентная ситуация — шахтерам не платят зарплаты с марта, причем с каждым днем сумма растет, так как большинство шахт убыточные.

«У людей нет денег. Зарплаты и так небольшие — 10-12 тысяч. А с учетом того, что их еще и не платят, живут с того, что берут в магазине продукты под запись в амбарной книге в долг. И непонятно, когда смогут рассчитаться», — говорит Турманов.