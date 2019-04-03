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Вести: масштабный пожар в Чернобыльской зоне тушат с помощью авиации

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские спасатели с помощью авиации тушат масштабный пожар в зоне отчуждения ЧАЭС. Как передают «Вести», вблизи бывшего посёлка Полесское загорелись 30 отселённых домов и травяной настил на площади 20 га.
Вести: масштабный пожар в Чернобыльской зоне тушат с помощью авиации
Reuters
В зоне отчуждения ЧАЭС загорелись 30 отселённых домов и травяной настил на площади 20 га. Как пишут «Вести», в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что для тушения пожара в небо подняли пожарную авиацию.
 
Сообщение о пожаре вблизи бывшего посёлка Полесское Киевской области поступило во вторник. Возгорание возникло на открытой территории на площади 10 га и охватило ряд отселённых полуразрушенных зданий. Позже площадь возгорания увеличилась вдвое, огонь охватил три десятка заброшенных зданий.
 
В итоге распространение огня было остановлено, однако тушение пожара продолжается. В операции по ликвидации возгорания задействованы 98 огнеборцев и 23 единицы спецтехники, включая пожарную авиацию.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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