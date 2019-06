WP: даже «клоунская» администрация Трампа справилась бы с Чернобылем не хуже СССР

Каким бы президентом ни был Дональд Трамп, в его администрации есть компетентные профессионалы, которые справились с ликвидацией катастрофических последствий ураганов в 2017 году, пишет The Washington Post. По мнению автора статьи, даже эта «клоунская» администрация в условиях катастрофы наподобие взрыва на Чернобыльской АЭС проявила бы себя компетентнее, чем советские власти в 1986 году.

Телеканал HBO показывает впечатляющий минисериал «Чернобыль» о событиях, связанных с самой страшной в истории человечества ядерной катастрофой и её ужасных последствиях для жителей Советского Союза. Конечно, кое-что в нём вымышлено и упрощено. Однако в целом в этом сериале «пугающе точно показана жизнь в СССР и советская бюрократия в действии», а также «с беспощадной выразительностью и без прикрас» изображается страшное воздействие аварии на ликвидаторов, работников экстренных служб и Чернобыльской АЭС, пишет Дэниел Дрезнер в статье для The Washington Post: «Вы подумаете, что можно было бы наслаждаться просмотром телевизионного минисериала со сценами расстрела брошенных домашних животных, не вмешивая во всё это политику. Но нет, в 2019 году это невозможно».



Какое же отношение имеет чернобыльская авария в СССР к современной политике? Всё началось с того, что известный писатель Стивен Кинг на своей страничке в Twitter раскритиковал действующую американскую администрацию: «Невозможно смотреть снятый телеканалом HBO «Чернобыль», не думая о Дональде Трампе. Как и те, кто осуществляет руководство этим злосчастным российским атомным реактором, он является человеком с весьма заурядными умственными способностями, отвечающим за великую державу — экономическую, глобальную — в которой он ничего не понимает».



В ответ консервативный комментатор Дэн Бонгино заявил, что Кинг сравнивает разные вещи: «Чернобыль был провалом социализма (при котором правительство контролирует средства производства), и эта система прямо противоположна политике Трампа, направленной на уменьшение вмешательства государства в экономику и сокращение налогов». В свою очередь, сценарист «Чернобыля» Крейг Мазин не сдержался и ответил Бонгино «довольно серьёзным оскорблением», сравнив его с одним из партийных функционеров из сериала: «Чернобыль был провалом людей, чья лояльность неэффективной правящей партии (или страх перед ней) возобладала над их чувством порядочности и здравым рассудком. Ты — старик с тросточкой. Ты просто поклоняешься портрету другого человека».



Чтобы понять, что это за «старик с тросточкой», нужно посмотреть соответствующую сцену минисериала, в которой местные партийные чиновники в первые часы после взрыва проводят совещание в городе Припять и обсуждают, что делать, поясняет автор. Однако и Бонгино «не остался в долгу» и резко ответил Мазину: «Почитай учебники и больше не позорься… Каждый потенциальный тиран винит людей, а не систему. Смех, да и только».



Давайте попробуем объективно рассудить этот спор, предлагает The Washington Post. С одной стороны, утверждение Бонгино «это не может произойти здесь, потому что у нас капитализм» является удобной идеологической установкой. Однако поддерживать её нелепо, уверен автор. Например, в качестве примера можно вспомнить недавнюю статью The New York Times, где подчёркивалось: «Роковые проблемы самолёта Boeing 737 Max можно объяснить нарушениями на последней стадии доработки самолёта, когда лётчиков-испытателей, инженеров и представителей контролирующих органов не проинформировали о существенных и принципиальных новшествах в автоматизированной системе, что в конечном итоге сыграло свою роль в двух крушениях самолёта».



В статье также пояснялось, что за год до того, как была завершена работа над новой моделью самолёта, компания Boeing модернизировала автоматическую систему, в результате чего она стала более опасной: если исходная версия работала на данных, по крайней мере, двух видов датчиков, то в новой версии использовался только один датчик, из-за чего система «осталась без критически важной защиты». В обоих случаях во время злополучного полёта, завершившегося авариями, пилоты потеряли контроль над самолётом, поскольку через несколько минут после взлёта из-за неверных показаний неисправного единственного датчика самолёт вошёл в пике. Пилоты не смогли вывести самолёт из пике, и он рухнул, в результате чего в общей сложности погибло 346 человек, а агентства авиационной безопасности многих стран мира приостановили полёты на самолётах Boeing 737, напоминает автор.

По словам многих людей, принимавших участие в создании, испытаниях и утверждении этой автоматической системы, известной как MCAS, они «не совсем поняли», в чём заключаются изменения системы. А нынешние и бывшие сотрудники компании Boeing и Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которые беседовали с журналистами The New York Times, выразили мнение, что система «работает на данных большего количества датчиков и включается редко или вообще никогда». Основываясь на этих ошибочных предположениях, многие приняли важные решения, повлиявшие на проектирование, сертификацию и подготовку пилотов, подчёркивается в статье: «Пока прокуроры и законодатели пытаются собрать воедино все факты и выяснить причину крушений, нынешние и бывшие сотрудники указывают на единственное, ставшее роковым, решение изменить автоматическую систему, которое привело к ряду конструктивных ошибок и недосмотру со стороны контролирующих органов».



Однако компания Boeing очень торопилась выпустить новый самолёт, отмечает автор. Многие из сотрудников признались, что они «не осознали важность принятого решения». По их словам, при создании самолёта использовался «разрозненный подход», в рамках которого каждый из них занимался отдельной, небольшой частью самолёта — а в результате они не имели полного представления о критически важной и, в конечном счёте, чреватой опасностью системе.



Компания Boeing также сократила количество видов осмотра системы, проводимого контролирующими органами, сообщается в статье. По словам трёх должностных лиц FAA, компания при этом не раскрыла деталей модернизации системы MCAS даже специалистам управления, которые определяют, что именно необходимо знать пилотам при подготовке, и попросила «удалить описание системы из инструкции для пилота». В результате большинство пилотов Boeing 737 Max даже не знали о новом программном обеспечении вплоть до первого крушения самолёта, произошедшего в октябре, отмечает автор. А между тем корпорация Boeing считается одной из ведущих в США компаний-производителей, у которой есть мощный стимул для поддержания репутации своего бренда. «И тот факт, что произошла эта ошибка, свидетельствует о том, что неконтролируемый капитализм вряд ли застрахован от катастроф, связанных со сложными системами», — делает вывод The Washington Post.



Поэтому гордое заявление Бонгино о том, что стремление Трампа уменьшить вмешательство государства в управление экономикой «не имеет никакого отношения к вероятности возникновения аварии, подобной чернобыльской», не проходит проверку на практике и довольно далеко от истины, подчёркивает автор. Не случайно администрация Трампа приостановила полёты на самолётах Boeing 737 Max только после того, как такое решение приняли несколько других государств. «Так что Бонгино действительно не знает, о чём говорит, но это обычное дело», — пишет The Washington Post.



С другой стороны, заявления Кинга и Мазина о «неспособности» Трампа справиться с подобным кризисом тоже вызывают сомнения, считает автор. Следует отметить, что администрация Трампа довольно хорошо справилась с ликвидацией последствий целого ряда ураганов, бушевавших в 2017 году за пределами Пуэрто-Рико, говорится в статье: «Даже в нынешней администрации есть компетентные политические назначенцы». Кроме того, когда разразился громкий скандал с Boeing 737 Max, Трамп всё-таки решил объявить о приостановке полётов на этих самолётах. «Даже эта «клоунская» администрация пытается выглядеть компетентной в вопросах реагирования на природные или техногенные катастрофы», — подчёркивает The Washington Post.



«Я бы сказал, что ключевым фактором, смягчающим последствия катастрофы, подобной чернобыльской, в США в эпоху Трампа является существование свободной прессы», — полагает автор. Президент следит за новостями, как любой другой американец, и если бы появились сообщения о ядерной катастрофе или аналогичном бедствии, Трамп был бы вынужден признать необходимость принять экстренные меры и активно реагировать, поясняется в статье. Конечно, это не является абсолютной гарантией того, что федеральные власти будут компетентно реагировать на чрезвычайную ситуацию — например, администрация Трампа не смогла вовремя принять соответствующие меры по ликвидации последствий урагана в Пуэрто-Рико, хотя признать этот факт президент отказался, пишет The Washington Post.



Так что вполне возможно, что если американская администрация не справится с организацией действий в первые часы после возникновения чрезвычайной ситуации, отказ Трампа признать ошибку может «усугубить ухудшающуюся ситуацию», говорится в статье. «Тем не менее я немного больше верю в компетентность федерального правительства при Трампе, чем советского правительства в середине 1980-х годов. И это самое приятное, что я сказал о нынешней администрации за последнее время», — заключает автор.