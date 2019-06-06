Euronews: успех сериала вызвал новый туристический бум в Чернобыле

Популярность нового мини-сериала «Чернобыль» телеканала НВО привела к наплыву туристов, которые стремятся лично посетить зону отчуждения. Место одной из самых страшных техногенных катастроф в мире, которая произошла более 33 лет назад из-за неудачных испытаний четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, теперь привлекает любителей острых ощущений со всего мира, передаёт Euronews.
Успех британо-американского мини-сериала, рассказывающего об одной из самых страшных техногенных катастроф в мире, вызвал настоящий туристический бум в двух покинутых городах Киевской области — Чернобыле и Припяти. Спрос на экскурсии, в том числе англоязычные, каждая из которых стоит около ста долларов, возрос почти вдвое.
Первые туристы здесь появились в середине 1990-х. Но только в 2010 году было принято решение открыть зону для всех желающих.
ВИКТОРИЯ БРОЖКО, экскурсовод:Чернобыль, с одной стороны, довольно мрачное место, но с другой — и красивое тоже. Вы чувствуете себя здесь спокойно и можете ощутить атмосферу.
В апреле исполнилось 33 года с момента аварии, произошедшей из-за неудачных испытаний четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, в результате которой радиоактивное облако накрыло почти всю Европу.
В 1990-е годы, после того как были проведены мероприятия по ликвидации последствий аварии и значительно снизился уровень радиации в районе станции и на прилегающих территориях, Чернобыльская зона отчуждения стала популярным объектом посещения — как легальных экскурсий, так и нелегальных проникновений.
ТИЕМ БОСМАН, турист из Нидерландов:Мысль о радиации всё равно сидит в голове. Но я так хотел всё это увидеть, что был готов пойти на риск. Моя мама дома думает, конечно, по-другому. Но мне хотелось рискнуть.
В результате катастрофы погибли более 30 человек. О числе умерших от последствий облучения спорят до сих пор: Всемирная организация здравоохранения называет цифру в девять тысяч человек, по другим источникам — до десятков тысяч.
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