Euronews Оригинал

Euronews: успех сериала вызвал новый туристический бум в Чернобыле
Популярность нового мини-сериала «Чернобыль» телеканала НВО привела к наплыву туристов, которые стремятся лично посетить зону отчуждения. Место одной из самых страшных техногенных катастроф в мире, которая произошла более 33 лет назад из-за неудачных испытаний четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, теперь привлекает любителей острых ощущений со всего мира, передаёт Euronews.

Успех британо-американского мини-сериала, рассказывающего об одной из самых страшных техногенных катастроф в мире, вызвал настоящий туристический бум в двух покинутых городах Киевской области — Чернобыле и Припяти. Спрос на экскурсии, в том числе англоязычные, каждая из которых стоит около ста долларов, возрос почти вдвое.

Первые туристы здесь появились в середине 1990-х. Но только в 2010 году было принято решение открыть зону для всех желающих. 

ВИКТОРИЯ БРОЖКО, экскурсовод: Чернобыль, с одной стороны, довольно мрачное место, но с другой — и красивое тоже. Вы чувствуете себя здесь спокойно и можете ощутить атмосферу.  

В апреле исполнилось 33 года с момента аварии, произошедшей из-за неудачных испытаний четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, в результате которой радиоактивное облако накрыло почти всю Европу. 

В 1990-е годы, после того как были проведены мероприятия по ликвидации последствий аварии и значительно снизился уровень радиации в районе станции и на прилегающих территориях, Чернобыльская зона отчуждения стала популярным объектом посещения — как легальных экскурсий, так и нелегальных проникновений.   

ТИЕМ БОСМАН, турист из Нидерландов: Мысль о радиации всё равно сидит в голове. Но я так хотел всё это увидеть, что был готов пойти на риск. Моя мама дома думает, конечно, по-другому. Но мне хотелось рискнуть.  

В результате катастрофы погибли более 30 человек. О числе умерших от последствий облучения спорят до сих пор: Всемирная организация здравоохранения называет цифру в девять тысяч человек, по другим источникам — до десятков тысяч.   

Дата выхода в эфир 05 июня 2019 года.

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
авария АЭС Белоруссия Запад радиация Россия Советский Союз туризм турист Украина Чернобыль ядерное топливо ядерные отходы ядерный реактор
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров