Le Parisien: глава МИД Франции посетил Чернобыльскую АЭС и «город-призрак» Припять

Министр иностранных дел Франции в субботу посетил зону отчуждения в Чернобыле, сообщает Le Parisien. Как поясняет издание, цель визита состояла в том, чтобы удостовериться в завершении работ по строительству защитной арки над повреждённым реактором Чернобыльской АЭС.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в рамках своего многодневного визита на Украину, посетил «место, где произошла страшнейшая ядерная авария в истории» — Чернобыльскую АЭС, сообщает Le Parisien.

Как пояснила посол Франции на Украине Изабель Дюмон, идея была в том, чтобы собственными глазами убедиться в окончании работ по строительству арочного сооружения над разрушенным в результате аварии реактором. Как напоминает издание, защитная оболочка для повреждённого реактора, способная обеспечить его безопасность на ближайшие 100 лет, была спроектирована и построена французским предприятием «NOVARKA», в состав которого вошли промышленные группы Vinci и Bouygues. Финансирование проекта осуществлялось международным сообществом.

Как сообщается, глава французского МИД также посетил находящийся в зоне отчуждения «город-призрак» Припять, чтобы увидеть следы катастрофы 1986 года. Помимо прочего, Ле Дриан упомянул о развитии проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыле, первая из которых была открыта в 2018 году.

Как напоминает газета, взрыв на четвёртом реакторе Чернобыльской АЭС произошёл 26 апреля 1986, по некоторым оценкам, подвергнув радиационному заражению «три четверти Европы», после чего прилегающая территория к АЭС площадью 2000 кв км была очищена, а сотни тысяч людей эвакуированы, при этом три оставшихся реактора продолжали функционировать. Последний реактор АЭС закрылся в 2000 году, ознаменовав конец всякой промышленной активности в Чернобыле.