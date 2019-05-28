Le Point: французский историк считает, что Европа зря отвергла мечту России о воссоединении

Историк Элен Каррер д'Анкосс заявила в интервью Le Point, что русские веками мечтали «реинтегрироваться» в общеевропейскую цивилизацию. Однако Европа не смогла предложить никакой серьёзной системы объединения из-за собственного «страха, презрения и недальновидности», в результате чего Россия вместо «моста в Азию» стала для европейцев опасным «барьером», полагает эксперт.

Нынешние конфликты между Западом и Москвой связаны с тем, что европейские страны невнимательно следили за крахом коммунистической системы и не смогли понять, что Россия была «великой европейской страной, которая дважды в своей истории была отрезана от Европы и которая дважды пыталась реинтегрироваться в эту цивилизацию», считает историк и эксперт по России Элен Каррер д'Анкосс.

По её мнению, первый раз это произошло после татаро-монгольского нашествия, однако в XVIII веке Пётр I вновь «вернул Россию в европейское сообщество». А во второй раз похожая ситуация складывалась после 75 лет коммунизма, когда Москва вновь пыталась наладить контакты с Западом, пояснила эксперт в интервью Le Point: «И я могу вам сказать, что Горбачёв, Ельцин, даже Путин в начале своего президентства были готовы следовать принципам и предложениям, которые могла бы сделать Европа России».



Как считает Каррер д'Анкосс, европейцы обязаны были обратить внимание на эти устремления Москвы. И не приглашать её в Евросоюз в качестве полноправного члена, поскольку «авторитет России мог бы разбалансировать европейское сообщество», однако вместо этого предложить ей «серьёзную систему объединения», чтобы избежать нынешних негативных последствий. «Русские мечтали об этом, но эта мечта была утрачена», — подчеркнула историк в беседе с корреспондентом Le Point.

По её мнению, Европа просчиталась из-за собственного «страха, презрения и недальновидности», поскольку всегда считала Россию «экзотической» и даже «немного варварской» страной: «Интеграция страны, в которой чувствовалось, что избавление от коммунизма не будет простым, конечно, может посеять страхи». Кроме того, среди французов исторически сформировалось негативное и даже «тревожное» мнение о России и её народе, которому «для повиновения нужен кнут», и ещё Людовик XV отказывался признавать императорский титул Екатерины II, напоминает эксперт.



Если же вспоминать де Голля с его знаменитой фразой о «Европе от Атлантики до Урала», то следует признать, что он обладал определённым «видением будущего» и хорошо понимал, что Россия была «частью этого великого ансамбля, отмеченного христианской печатью», полагает Каррер д'Анкосс. Он также понимал, что Россия с точки зрения географии является мостом, который ведёт в Азию, поясняет историк: «Когда он говорил «до Урала», он имел в виду указатель, который на Урале показывает два направления: с одной стороны, указано «Европа», с другой — «Азия». Но на самом деле он думал обо всей России. К сожалению, он не успел реализовать свои убеждения».



В результате для Европы Россия вместо «моста» превратилась в «барьер», и это довольно опасно, подчёркивает эксперт. «Во времена европейского строительства мы забыли про культуру. То, что мы создали, было своего рода Цольферайн — таможенный и торговый союз, сформированный в 1833 году немецкими княжествами, только у этих княжеств был один и тот же язык. Мы должны были построить Европу с учётом культуры, и это позволило бы нам стать дальновидными», — отметила Каррер д'Анкосс в интервью Le Point.



По её мнению, проблема связана с тем, что европейцы упустили из виду уроки истории. «Возьмём украинскую трагедию! И европейские разногласия по поводу этого вопроса. Для немцев, которые, по нашему ошибочному убеждению, имеют то же видение решения проблемы, что и мы, Украина является их задворками. Уже в 1914 году Украина фигурировала среди военных целей Германии, а во время Второй мировой войны Гитлер только подхватил эти старые идеи, включив Украину в своё жизненное пространство. Взгляд на историю позволил бы нам вспомнить, как Пётр Великий во время своего путешествия по Европе в 1697 году продемонстрировал искреннюю потребность в Европе и её ценностях. Взгляд на историю позволил бы нам перечитать прекрасную книгу Некрасова о русской женщине, столпе общества, и увидеть, что в России, стране, которую европейцы считают мужицкой и авторитарной, правили женщины. Взгляд на историю позволил бы нам увидеть, насколько XVIII век в России был французским, а XIX век был немецким, благодаря учению Гегеля, но особенно Маркса и Энгельса, которые стали прародителями коммунизма, этого европейского изобретения», — напоминает историк в беседе с корреспондентом Le Point.



Подобное непонимание не может не огорчать, тем более что ситуация не всегда складывалась так негативно, подчёркивает эксперт: «С 1994-го по 1999 год я была депутатом Европейского парламента. И мы чувствовали атмосферу любопытства и открытости по отношению к России, всё казалось возможным, не было атмосферы враждебности или страха. У нас не было мании постоянно поучать русских в области прав человека». Конечно, и на российской политической арене тоже есть свои сложности.

Однако европейцы не должны читать морали всем остальным без учёта их истории и традиций, считает Каррер д'Анкосс: «Конечно, Европа создала индивид — но также и безумный индивидуализм. Следует понимать, что эта культура прав человека, то есть прав «для каждого от каждого», не совсем подходит русским. Они прожили 75 лет страшной истории и осознали, как важно быть членом какого-то сообщества и как опасно жить отдельно, самим по себе». И остаётся только надеяться, что европейцам не придётся тоже оценивать подобную опасность, заключает историк.