Всё больше немецких политиков и представителей бизнеса призывают отменить штрафные меры Запада против России, пишет Contra Magazin. Дело в том, что «политически мотивированные» антироссийские санкции никогда по-настоящему не пользовались популярностью в Германии, поскольку немцы всегда ценили хорошие экономические отношения с Москвой, поясняет издание.

«Трансатлантический фронт трещит по швам»: всё больше политиков и представителей бизнеса в Германии призывают отменить экономические западные санкции против Российской Федерации, пишет Contra Magazin.

В частности, на этот раз за отмену штрафных мер Запада против Москвы выступил премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль. Тем самым немецкий политик поддержал своего коллегу, главу правительства Саксонии Михаэля Кречмера, который ранее также призвал отменить антироссийские санкции, отмечает издание.

«С каждым годом становится всё очевиднее, что санкции только причиняют ущерб обеим сторонам и при этом не приносят никакой политической выгоды», — заявил премьер-министр Нижней Саксонии.

Поэтому Штефан Вайл настоятельно порекомендовал западным странам перестать быть «наивными» и начать проводить «реальную политику».

Мешает санкционная политика Запада и немецкому машиностроению, продолжает Contra Magazin.

Так, например, президент Союза машиностроителей Германии (VDMA) Карл Мартин Велкер призвал правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель «перепроверить», принесли ли вообще антироссийские санкции какую-либо пользу за прошедшие пять лет.

«В политике эффект от антироссийских санкций практически нулевой, тогда как для немецких компаний, ведущих дела с Россией, ущерб от них просто колоссальный», — констатировал глава Союза машиностроителей Германии.

Карл Мартин Велкер уточнил, что VDMA не требует от правительства Германии «немедленных радикальных действий». И тем не менее он выразил уверенность, что «от той или иной части пакета санкций можно было бы смело отказаться».

То, что сторонников отмены «политически мотивированных» экономических санкций против Москвы в ФРГ становится всё больше, объясняется и тем, что они попросту «никогда не пользовались популярностью у немцев». И главная тому причина — хорошие экономические отношения с Российской Федерацией, поясняет Contra Magazin.

«Эти «штрафные меры» в первую очередь ввели из-за давления, которое оказывали США и сторонники трансатлантического партнёрства в Европе, что привело к ухудшению политического климата и негативным последствиям для экономики Германии», — подчёркивает издание.