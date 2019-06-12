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MDR: «политически неэффективны» — премьер Тюрингии призвал отменить санкции против России

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Премьер-министр Тюрингии призвал отменить штрафные меры Запада против Москвы, сообщает MDR. «Этими санкциями мы не помогаем Украине, а только наносим вред новым федеральным землям Германии и их экономике», — заявил Бодо Рамелов в интервью немецкому телеканалу.
MDR: «политически неэффективны» — премьер Тюрингии призвал отменить санкции против России
Reuters

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал отменить западные санкции против Российской Федерации, сообщает MDR.

Тем самым глава правительства Тюрингии поддержал своего коллегу, премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который ранее на Петербургском международном экономическом форуме также выступил за отмену штрафных мер Запада против Москвы, отмечает немецкий телеканала.

«Этими санкциями мы не помогаем Украине, а только наносим вред новым федеральным землям Германии и их экономике», — заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов в интервью MDR.

По словам главы правительства Тюрингии, западные санкции против Российской Федерации уже давно доказали свою «политическую неэффективность».

В свою очередь, напоминает немецкий телеканал, в Христианско-демократическом союзе резко раскритиковали инициативу своего однопартийца, премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. В частности, председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала чётко понять, что выступает против отмены штрафных мер против Москвы.

Впрочем, уточняет MDR, в отличие от своей коллеги по партии Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отнёсся с большим пониманием к призыву главы саксонского правительства отменить санкции против Российской Федерации.

«Этим мы должны заняться спокойно и всерьёз», — констатировал глава МВД ФРГ.

По мнению же премьер-министра федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелова, заявления министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера свидетельствуют о том, что в немецком правительстве во главе с канцлером Ангелой Меркель наконец-то поняли: многие политики — и не важно, какие партии и федеральные земли они представляют, — заняли одну и ту же позицию в отношении санкций Запада против Москвы.

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