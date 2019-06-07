Die Zeit: Германия и Россия заключили «Партнёрство для эффективности»

На Экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр экономики Германии Петер Альтмайер и его российский коллега Максим Орешкин подписали «Партнёрство для эффективности», сообщает Die Zeit. «Конфликты привели к серьёзному откату в европейско-российских отношениях, — заявил немецкий политик. — Поэтому мы хотим углубить сотрудничество в рамках возможного».

Впервые после «аннексии» Крыма* и начала войны на востоке Украины министр экономики Германии Петер Альтмайер подписал декларацию о намерениях по углублению экономического сотрудничества с Россией, пишет Die Zeit. Несмотря на санкции и политическую напряжённость в отношениях двух стран Альтмайер поехал на Экономический форум в Санкт-Петербурге. Там он выступил за то, чтобы оказывать российской экономике бóльшую поддержку, и вместе со своим российским коллегой Максимом Орешкиным подписал так называемое Партнёрство для эффективности».

Политическая декларация поможет обеспечить перспективы российской экономике, которая отстаёт во многих областях. Для этого будет использоваться немецкая техника. В документе называются пять сфер сотрудничества. В нём предлагается расширить «двусторонне экономическое сотрудничество» и создать «благоприятные условия для эффективной экономической деятельности». Для этого необходимо поддерживать «различные формы кооперации», говорится в декларации.

Также планируется найти те российские и немецкие предприятия, которые «заинтересованы в сотрудничестве и достижении целей». В рамках инициативы будет осуществляться «обмен информацией по правовому и нормативному базисам». Также предлагается расширять возможности для обучения и повышения квалификации работников предприятий, в частности, российских экспертов в Германии. Приоритетным считается сотрудничество в сфере энергоэффективности, развитии возобновляемых источников энергии и цифровых технологий.

«Конфликты привели к серьёзному откату в европейско-российских отношениях, — заявил Альтмайер. — Поэтому мы хотим углубить сотрудничество в рамках возможного». Министр напомнил, что недавно открыл вблизи Москвы новый завод Daimler. «У других немецких предприятий также большие планы по инвестициям», — заявил он. В свою очередь Альтмайер собирается сделать всё необходимое, чтобы обезопасить вложения немцев.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).