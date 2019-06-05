CNN: под торговым давлением США дружба Си Цзиньпина и Путина только крепчает

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Россию с трёхдневным визитом с запланированной встречей со «своим лучшим другом» Владимиром Путиным, передаёт CNN. Как отмечает канал, стороны собираются подписать около 30 контрактов, но особенно важной эту встречу делает политический контекст: американо-китайская торговая война, а также санкционное давление США на Россию.

Китайский президент Си Цзиньпин находится в Москве с трёхдневным визитом. Он собирается встретиться с президентом Путиным, которого недавно назвал своим лучшим другом. Ожидается, что лидеры укрепят экономические связи на фоне бушующей китайской торговой войны с США. По информации государственных СМИ, с 2013 года лидеры встретились друг с другом почти 30 раз. С нами на прямой связи из Москвы старший международный корреспондент CNN Фред Пляйтген. Фред, мы помним об ухудшении отношений Китая и России с Соединёнными Штатами. Однако теперь мы видим, как отношения между Китаем и Россией только крепчают и крепчают.



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, вы абсолютно правы, Кристи, они определённо только крепчают и крепчают. Прямо сейчас Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с Си Цзиньпином. Видно, что эти два человека доверяют друг другу и утверждают, что они друзья. В плане же экономических отношений вы абсолютно правы: они действительно становятся всё теснее и теснее, так как США оказывают давление на обе страны.



В прошлом году, по данным русских, торговый оборот между двумя странами впервые превысил 100 миллиардов долларов. И прямо сейчас эти два человека утверждают, что в ходе визита Си Цзиньпина в Москву и затем позднее, в Санкт-Петербурге, они хотят подписать около 30 дополнительных контрактов и соглашений между двумя странами.



Торговые отношения между ними достаточно интересны. Для русских китайцы — это самый важный торговый партнёр. Если посмотреть на товары, которые Россия экспортирует в Китай, то вы увидите в основном сырьё — уголь, нефть и газ. Последний — это настоящий рынок, который можно использовать в ближайшем будущем, особенно благодаря Арктическому региону. Для китайской стороны ситуация носит более односторонний характер: они, очевидно, экспортируют гораздо больше товаров, например, в Европу и США, однако Россия постепенно становится для них всё более и более важным торговым партнёром как раз по той причине, о которой вы только что упомянули, — обе эти страны на данный момент не в ладах с США.



В последние несколько лет у русских были большие проблемы в отношениях с США — речь идёт об американских и европейских санкциях. Русские уже давно говорили о своём желании сделать поворот на Восток и вести больше дел в Китае, однако теперь, судя по всему, китайцы пусть и не идут в точности этим путём, однако определённо двигаются в этом направлении. Как вы уже говорили, торговая война между США и Китаем накаляется: с одной стороны администрация Трампа увеличивает пошлины на китайские товары, а китайцы отвечают взаимностью. Кроме того, Пекин также не спешит смягчать свою риторику. Именно в таких условиях проходит встреча, и именно из-за них эта встреча так важна, Кристи.



Очень важная встреча, укрепляющая альянс. Однако, как вы указали, их отношения носят неравномерный характер, особенно если вспомнить о различии в размерах экономик и прочих факторах. С нами был Фред Пляйтген, спасибо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 05 июня 2019 года.