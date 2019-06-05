Euronews: Россия рассчитывает преодолеть западные санкции с помощью дружбы с Китаем

За последние годы число китайских туристов и бизнесменов в России заметно увеличилось. Москва рассчитывает, что развитие сотрудничества с Пекином поможет ей заполнить «бреши», которые появляются в российской экономике из-за западных санкций. Но у экспертов есть сомнения относительно того, оправдаются ли эти надежды, передаёт Euronews.

«Это мои мама, дедушка, дядя и бабушка», — эти туристы приехали в Россию из китайской провинции Юньнань. Им нравится русская кухня, они интересуются политикой и историей России. За последние пять лет, после событий в Крыму, введения санкций против России и обвала рубля, число туристов из Китая резко увеличилось.



КНР — один из главных партнёров и союзников России. С 2013 года Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались уже почти 30 раз. И в среду китайский лидер вновь приедет в Россию.



ГАЛИНА ПОЛОНСКАЯ, корреспондент Euronews: Число туристов из Китая за годы санкций практически удвоилось. Россия ждёт, что подобный бум коснётся и других сфер экономики, и ждёт инвестиций. Главный вопрос сейчас — к чему приведёт торговая война США и Китая.



Как считают эксперты, отношения двух стран могут выйти на новый уровень. Россия и Китай столкнулись с серьёзными трудностями, которые могут сблизить Москву и Пекин — а всё потому, что проблемы обеих стран связаны с политикой США. Китай и Соединённые Штаты находятся практически в состоянии «торговой войны», которая разразилась год назад. С тех пор Вашингтон неоднократно повышал пошлины на китайские товары — а Пекин, соответственно, на американские.



ШЭН ШИЛЯН, научный сотрудник Центра по изучению мировых проблем агентства Xinhua: Россия — перед эскалацией санкций, и Китай сейчас тоже перед торговой войной с Америкой. Поэтому вольно-невольно американцы помогли китайцам и русским, чтобы они стали ещё ближе.



АНДРЕЙ КАРНЕЕВ, замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ: «Медовый месяц» в китайско-американских отношениях, в принципе, скреплял в том числе и мировую экономику. А сейчас мы стоим перед каким-то совершенно новым этапом, и никто не может с точностью предсказать, что будет происходить. Очень важно на международном уровне, чтобы была сила, которая бы, скажем так, балансировала вот эти негативные или дестабилизирующие факторы. Такой силой может быть китайско-российское партнёрство.



В эту пятницу Си Цзиньпин примет участие в работе Международного экономического форума, который пройдёт в Петербурге. Как ожидается, в ходе мероприятия будут подписаны десятки торговых и инвестиционных соглашений, в том числе в нефтяной и энергетической сферах.



Россия рассчитывает на то, что Китай поможет заполнить бреши, которые появляются в российской экономике из-за американских санкций. Но оправдаются ли надежды Москвы?



МАКСИМ ОРЛОВСКИЙ, управляющий директор инвесткомпании «Ренессанс Капитал»: Китай не собирается терять западные рынки в угоду небольшому рынку Российской Федерации. Мы несопоставимы по размерам. Это раз. Второе: частный бизнес очень боится американских санкций, которые введены против частных лиц, компаний и банков в России.



В начале июня в Москве заявили, что хотели бы увеличить торговый оборот между Россией и КНР до $200 млрд. В прошлом году он составил чуть более ста миллиардов. Но, как считают в Российском совете по международным делам, ради обеспечения экономической безопасности Россия и Китай не должны разрывать связи с Западом и игнорировать роль западных рынков, капиталов и технологий.



Дата выхода в эфир 04 июня 2019 года.