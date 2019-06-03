WSJ: Китай смягчил риторику и намекнул о готовности вернуться к переговорам с США

После недель растущей напряжённости в отношении двух стран тон заявлений Пекина в отношении Вашингтона стал «более взвешенным», пишет The Wall Street Journal. По словам издания, в своём новом программном заявлении китайские власти отмечают важность торговых переговоров с США и определяют условия для их продолжения.

После недель растущей торговой напряжённости Китай «сбавил свою риторику» в отношении США. Власти азиатской страны дали понять, что переговоры являются для них приоритетной задачей, и определили необходимые условия для их продолжения, пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, в своём новом программном документе Пекин обвиняет Вашингтон в «срыве» переговоров, «от которых в прошлом месяце осталось одно лишь название». Китайское правительство утверждает, что курс администрации Трампа «Америка прежде всего» и использование пошлин вредят мировой экономике, и обещает, что в случае необходимости может вступить в торговую войну.

В то же время в самом документе отмечается желание Поднебесной вернуться к переговорам. «Что действительно важно, так это укрепить взаимное доверие, развивать сотрудничество и преодолевать разногласия», — подчёркивают авторы документа.

С аналогичным мнением выступил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь. «Мы готовы выработать совместный подход для поиска решения», — заявил он, выступая перед журналистами.

Издание обращает внимание, что тон китайских властей стал заметно «более взвешенным», чем националистическая риторика, к которой ранее прибегали государственные СМИ и некоторые чиновники. По мнению экспертов, тем самым Пекин шлёт сигнал, что переговоры могут быть продолжены, «но ответственность за них все равно лежит на США».

Переговоры сорвались из-за того, что американские власти обвинили китайскую сторону в «отходе от прежних позиций», в первую очередь, в отказе вносить значительные правки в законодательство. С тех пор и, особенно, после того, как США огранили компании Huawei доступ к своим технологиям, в Китае стали описывать ситуацию ранее запрещённым термином «торговая война».

В ответ на действия Вашингтона Пекин предположил, что он может прекратить экспорт в США редкоземельных элементов, используемых для производства высокотехнологической продукции, и объявил о создании чёрного списка иностранных компаний. Параллельно с этим каждая сторона увеличила штрафные пошлины на товары другой, поясняет WSJ.

Программный документ Пекина предусматривает три условия для заключения торговой сделки. Во-первых, Вашингтон должен отменить «все дополнительные пошлины» на китайский экспорт. Во-вторых, объём американских товаров, которые Китаю необходимо купить для снижения торгового дефицита США, должен быть «реалистичным». В-третьих, текст окончательного соглашения должны быть «сбалансированным».

По словам китайских властей, все три этих вопроса были «проблемными точками» на переговорах. США требуют, чтобы Китай изменили некоторые законы, и хотят сохранить часть пошлин, чтобы добиться от Пекина «покладистости». Разумеется, в КНР эти требования считают ассиметричными. «Обе стороны должны идти на уступки, а не только одна сторона», — отметил Ван Шоувэнь.