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Die Welt: «экономическим террористам» Пекин пообещал укрепить сотрудничество с Москвой

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В умышленно развязанном США торговом конфликте Китай наконец-то ужесточил риторику, пишет Die Welt. В частности, замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй обвинил США в «откровенном экономическом терроризме» и объявил об укреплении сотрудничества Пекина с Москвой.
Die Welt: «экономическим террористам» Пекин пообещал укрепить сотрудничество с Москвой
Reuters

Напряжённость в торговом конфликте между двумя крупнейшими экономическими державами мира продолжает нарастать. В ответ на санкции США против китайского концерна Huawei Пекин «заговорил более резким тоном», сообщает Die Welt.

В частности, заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй обвинил Соединённые Штаты в «откровенном экономическом терроризме» и объявил об укреплении экономического сотрудничества Китая с Российской Федерацией, поясняет немецкое издание.

«Мы против этой торговой войны, но она нас не страшит», — заявил замглавы китайского внешнеполитического ведомства.

Чжан Ханьхуэй также напомнил Вашингтону, что «в торговых войнах победителей не бывает», и подчеркнул, что в умышленно развязанном США торговом конфликте у России и Китайской Народной Республики общие интересы.

«Китай и Российская Федерация, безусловно, укрепят экономическое сотрудничество и торговые отношения», — заверил заместитель министра иностранных дел КНР.

В свою очередь, отмечает Die Welt, китайские государственные СМИ предупредили Вашингтон, что из-за санкций против Huawei Соединённые Штаты могут остаться без поставок редкоземельных металлов (РЗМ) из Китая.

А в вопросе поставок редкоземельных металлов, которые необходимы, например, для производства смартфонов, Вашингтон как раз зависит от Пекина, поскольку 80% РЗМ США импортируют именно из Китайской Народной Республики, уточняет немецкое издание.

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