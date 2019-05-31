Die Welt: «экономическим террористам» Пекин пообещал укрепить сотрудничество с Москвой

В умышленно развязанном США торговом конфликте Китай наконец-то ужесточил риторику, пишет Die Welt. В частности, замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй обвинил США в «откровенном экономическом терроризме» и объявил об укреплении сотрудничества Пекина с Москвой.
Напряжённость в торговом конфликте между двумя крупнейшими экономическими державами мира продолжает нарастать. В ответ на санкции США против китайского концерна Huawei Пекин «заговорил более резким тоном», сообщает Die Welt.
В частности, заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй обвинил Соединённые Штаты в «откровенном экономическом терроризме» и объявил об укреплении экономического сотрудничества Китая с Российской Федерацией, поясняет немецкое издание.
«Мы против этой торговой войны, но она нас не страшит», — заявил замглавы китайского внешнеполитического ведомства.
Чжан Ханьхуэй также напомнил Вашингтону, что «в торговых войнах победителей не бывает», и подчеркнул, что в умышленно развязанном США торговом конфликте у России и Китайской Народной Республики общие интересы.
«Китай и Российская Федерация, безусловно, укрепят экономическое сотрудничество и торговые отношения», — заверил заместитель министра иностранных дел КНР.
В свою очередь, отмечает Die Welt, китайские государственные СМИ предупредили Вашингтон, что из-за санкций против Huawei Соединённые Штаты могут остаться без поставок редкоземельных металлов (РЗМ) из Китая.
А в вопросе поставок редкоземельных металлов, которые необходимы, например, для производства смартфонов, Вашингтон как раз зависит от Пекина, поскольку 80% РЗМ США импортируют именно из Китайской Народной Республики, уточняет немецкое издание.
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