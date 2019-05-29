Der Tagesspiegel: малый и средний бизнес в Германии считает, что Китай надёжнее, чем США

В плане надёжности немецкие компании отдают предпочтение не США, а Китаю, заявил в интервью Der Tagesspiegel член правления Commerzbank Михаэль Ройтер. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провёл его банк. 30% предприятий оценивают рамочные условия в Китае как хорошие, а в США — только 17%. К тому же треть производственных площадок сейчас перемещаются в Поднебесную.
Несмотря на напряжённую геополитическую ситуацию в мире иностранные рынки по-прежнему очень важны для немецких предприятий, особенно для малого и среднего бизнеса, заявил в интервью Der Tagesspiegel член правления Commerzbank Михаэль Ройтер. Он прокомментировал недавнее исследование, которое провёл его банк.
«52% компаний продолжают делать ставку на заграницу, — объяснил Ройтер. — Как в целях сбыта, так и для производства». При этом маленькие фирмы больше ориентируются на рынок ЕС, считая его более надёжным и безопасным. Но предприятия покрупнее сосредотачивают своё внимание на новых иностранных рынках. «При этом и развивающиеся страны играют большую роль», — подчеркнул представитель Commerzbank.
Брексит и напряжённая геополитическая ситуация немного ухудшили инвестиционный климат. В связи с этим и компании проявляют нерешительность, объяснил Ройтер: «Этому способствует и санкционная политика США, например, против Ирана. С экономико-политической точки зрения Турция также сложный партнёр. И Россия тоже».
Протекционизм Вашингтона в торговом конфликте с Пекином вселяет неуверенность в малый и средний бизнес. Но интереса к США немецкие компании не теряют, отметил Ройтер: «Об этом свидетельствует тот факт, что наряду с 41% предприятий, которые уже экспортируют в США, ещё 16% экспортёров рассматривают страну как потенциальный рынок сбыта. К тому же пошлины на продукцию из ЕС пока ещё не повышены».
Однако в плане надёжности немецкие компании отдают предпочтение не США и Великобритании, а Китаю. «Это поразительная перемена, — изумляется Ройтер. — 30% предприятий оценивают рамочные условия в Китае как хорошие, а в США — только 17%. Несколько лет назад такое было немыслимо». Член правления Commerzbank также отметил, что треть производственных площадок сейчас перемещаются в Поднебесную: «Это подчёркивает нынешнее и будущее значение региона». При этом компании не смущают проблемы с защитой интеллектуальной собственности в стране, бюрократические сложности, а также политические непредсказуемость и нестабильность, подчёркивает Ройтер.
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