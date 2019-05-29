SCMP: торговая война с США вынуждает Китай просить поддержки у России и Средней Азии

На предстоящий месяц Пекин активно приводит в действие свои дипломатические рычаги целой серией визитов на высшем уровне в Россию и Среднюю Азию, сообщает South China Moring Post. По мнению издания, во время встреч с Владимиром Путиным и лидерами стран ШОС Си Цзиньпин намерен заручиться их поддержкой перед лицом трудного экономического противостояния с Вашингтоном.

На фоне обострения напряжённости в отношениях с Вашингтоном Пекин вступает в более активную фазу дипломатической игры, чтобы заручиться поддержкой партнёров в регионе и на международном уровне, пишет South China Moring Post. Так, в июне китайский лидер Си Цзиньпин должен будет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Затем глава КНР отправится на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии и ещё одну региональную конференцию по безопасности в Таджикистане. Тем временем заместитель председателя Ван Цишань находится с визитом в Пакистане, а потом поедет в Нидерланды и Германию.

Как напоминает газета, Си уже во второй раз приедет на ПМЭФ. По мнению наблюдателей, во время предстоящего выступления на форуме китайский лидер сделает традиционные заявления о важности многостороннего сотрудничества и открытости в международных отношениях.

В Петербурге Си должен будет встретиться с Владимиром Путиным — уже во второй раз за последние два месяца. В прошлый раз лидеры виделись на полях пекинского форума «Один пояс — один путь», посвящённого одноимённой масштабной китайской инициативе. South China Moring Post подчёркивает, что, начиная со своего вступления в должность в 2013 году, с Путиным Си встречался чаще, чем с какими-либо другими иностранными лидерами.

Вероятно, во время предстоящих переговоров лидеры России и Китая попытаются «скоординировать свои стратегии» по целому ряду важных международных вопросов вроде Венесуэлы, Северной Кореи, ядерного оружия и контроля над вооружениями. Также, по словам доцента кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Артёма Лукина, Путин и Си могут затронуть тему новых американских пошлин и запрета Huawei в рамках экономического противостояния с Поднебесной.

Конечно, по словам аналитика, в условиях антироссийских санкций Москва не может полностью заменить для Пекина западные рынки и технологии, к которым он рискует потерять доступ из-за воинственной политики США. Однако Путин «обеспечит Си политическую и моральную поддержку», заявил Лукин.

Помимо торговой войны Китая с США, российский и китайский лидеры могут обсудить проблему Венесуэлы, где обе страны поддерживают законного президента Николаса Мадуро в противостоянии с оппозицией.

«Москва и Пекин не могут серьёзно навредить Вашингтону, повысив пошлины или отрезав доступ к своим технологиям. Однако есть множество сфер, где скоординированные действия России и Китая могут поставить палки в колёса американским интересам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. К примеру, Москва и Пекин могут укрепить свою совместную поддержку венесуэльского правительства Николаса Мадуро, тем самым помешав попыткам США свергнуть его», — объясняет Артём Лукин.

Немалую долю предстоящих переговоров должны будут занять и экономические отношения России и Китая. По мнению Ли Лифаня из Шанхайской академии социальных наук, из-за торгового противостояния с США Поднебесная намерена диверсифицировать свои инвестиции и направить больше средств в другие части мира, в особенности в Россию и Европу. Впрочем, как уверен обозреватель сайта Российского совета по международным делам Данила Бочков, Пекин пока предпочитает вести себя осторожно и, демонстрируя, что у него есть столь надёжный друг, как Россия, лишний раз всё же старается не провоцировать США своими экономическими инициативами.

А старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бленк считает, что Москва и Пекин будут любой ценой стремиться сдержать рост американского влияния в Центральной Азии. Именно поэтому на предстоящем саммите ШОС партнёры будут обсуждать не только проблемы безопасности, включая Афганистан и ядерную сделку с Ираном, который уже несколько лет числится в организации в статусе наблюдателя, но и экономические отношения.