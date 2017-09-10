Cumhuriyet
Cumhuriyet: несмотря на подписанные документы, Турция не получит С-400
Среди стран-членов НАТО доминирует точка зрения, согласно которой переговоры между Москвой и Анкарой по ЗРК С-400 — это не более чем «конъюнктурный торг», пишет Cumhuriyet. Эксперты убеждены: Россия не станет рисковать и передавать свои комплексы вместе с технологиями Турции — государству, входящему в Североатлантический альянс.
Cumhuriyet: Российские туристы отвернулись от Антальи
Турецкий туристический сектор несет большие потери из-за снижения количества туристов из России. Как сообщает издание Cumhuriyet, самые сильные проблемы испытывает центр провинции Анталья Кемер, где россияне составляли не менее 70 процентов от всех туристов.
Cumhuriyet: Америка примирилась с Асадом к негодованию турок
США всерьез обеспокоены подъемом радикальной группировки «Исламское государство», поэтому уже не настаивают на немедленном уходе сирийского лидера Башара Асада с поста президента, пишет турецкая газета Cumhuriyet. Но это наносит удар по интересам Турции в регионе и фактически ведет к полному краху внешней политики Анкары, подчеркивается в статье.
Москва держит Молдавию на «гагаузском крючке»
С мечтой о собственном государстве молдавские гагаузы поглядывают на Россию. Как отмечает Cumhuriyet, в последнее время среди них усилились сепаратистские настроения. Однако, по информации издания, Москва использует пророссийские настроения гагаузов больше для того, чтобы удержать в сфере своего влияния Молдавию, которая стремится сблизиться с Евросоюзом.