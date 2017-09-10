Cumhuriyet: несмотря на подписанные документы, Турция не получит С-400 Среди стран-членов НАТО доминирует точка зрения, согласно которой переговоры между Москвой и Анкарой по ЗРК С-400 — это не более чем «конъюнктурный торг», пишет Cumhuriyet. Эксперты убеждены: Россия не станет рисковать и передавать свои комплексы вместе с технологиями Турции — государству, входящему в Североатлантический альянс. 10 сентября 2017 Cumhuriyet

Cumhuriyet: Российские туристы отвернулись от Антальи Турецкий туристический сектор несет большие потери из-за снижения количества туристов из России. Как сообщает издание Cumhuriyet, самые сильные проблемы испытывает центр провинции Анталья Кемер, где россияне составляли не менее 70 процентов от всех туристов. 18 августа 2015 Cumhuriyet

Cumhuriyet: Америка примирилась с Асадом к негодованию турок США всерьез обеспокоены подъемом радикальной группировки «Исламское государство», поэтому уже не настаивают на немедленном уходе сирийского лидера Башара Асада с поста президента, пишет турецкая газета Cumhuriyet. Но это наносит удар по интересам Турции в регионе и фактически ведет к полному краху внешней политики Анкары, подчеркивается в статье. 18 марта 2015 Cumhuriyet