Cumhuriyet: ситуация в Айя-Софии возмущает турецких историков
Кадры, запечатлённые в Айя-Софии в Стамбуле после решения об открытии здания в качестве мечети для богослужений, возмутили председателя правления Ассоциации истории искусства Шерифа Яшара. Как пишет Cumhuriyet, он отметил, что неоднократно доводил до сведения властей, какая картина складывается в 1500-летнем сооружении, но так и не добился реакции.
После открытия Айя-Софии в качестве мечети в это историческое сооружение хлынул поток посетителей и желающих помолиться. Посетители Айя-Софии складывали обувь на памятники с тысячелетней историей, заходили в ложу, предназначенную для правителя, и садились на оградительные конструкции.
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