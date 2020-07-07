BFM TV: плотники из разных стран решили воссоздать крышу Нотр-Дама по старинке

В Нормандии собралась группа плотников из семи стран, чтобы воссоздать деревянный каркас собора Парижской Богоматери при помощи старых технологий, не прибегая к механизмам, передаёт BFM TV. Таким образом мастера надеются показать, что такой подход не устарел и его можно использовать при реконструкции собора после прошлогоднего пожара.

Через несколько дней эти балки станут частью деревянного каркаса Нотр-Дама — или, скорее, репродукции. Такую задачу поставили перед собой эти 20 плотников-волонтёров из семи различных стран.

ФРАНСУА КАЛАМ, основатель ассоциации «Плотники без границ»: Для нас цель этой демонстрации — показать, что в этих технологиях ничто не устарело, что не нужно обязательно прибегать к станкам и механизмам.

(Они используют. — ИноТВ) технологии, сохранившиеся со времён Средневековья, и инструменты того времени.

СЕРЖ ТУРБЕРГ, швейцарский кузнец: Итак, это для того, чтобы поверхности деталей напоминали как можно больше те, которые были раньше.

Их изготовляет Серж. Он приехал из Швейцарии, чтобы поделиться своими знаниями.

СЕРЖ ТУРБЕРГ: В каком-то роде это честь. Этот проект для меня важен, потому что это для собора Парижской Богоматери. Так что это не швейцарское шале в Альпах.

Джоел — англичанин, он тоже хотел принять участие в этой авантюре. Пожар в Нотр-Даме оставил на нём отпечаток.

ДЖОЭЛ ХЕНДРИ, британский плотник: В Великобритании пожар собора восприняли как трагедию. Это исторический памятник.

Если им (собравшимся плотникам. — ИноТВ) не доверят реконструкцию деревянного каркаса Нотр-Дама, они по крайней мере надеются привлечь внимание современной стройки к этим древним техникам.

Дата выхода в эфир 07 июля 2020 года.