BFM TV Оригинал

BFM TV: плотники из разных стран решили воссоздать крышу Нотр-Дама по старинке

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Нормандии собралась группа плотников из семи стран, чтобы воссоздать деревянный каркас собора Парижской Богоматери при помощи старых технологий, не прибегая к механизмам, передаёт BFM TV. Таким образом мастера надеются показать, что такой подход не устарел и его можно использовать при реконструкции собора после прошлогоднего пожара.

Через несколько дней эти балки станут частью деревянного каркаса Нотр-Дама — или, скорее, репродукции. Такую задачу поставили перед собой эти 20 плотников-волонтёров из семи различных стран.

ФРАНСУА КАЛАМ, основатель ассоциации «Плотники без границ»: Для нас цель этой демонстрации показать, что в этих технологиях ничто не устарело, что не нужно обязательно прибегать к станкам и механизмам.
 
(Они используют. — ИноТВ) технологии, сохранившиеся со времён Средневековья, и инструменты того времени.
 
СЕРЖ ТУРБЕРГ, швейцарский кузнец: Итак, это для того, чтобы поверхности деталей напоминали как можно больше те, которые были раньше.
 
Их изготовляет Серж. Он приехал из Швейцарии, чтобы поделиться своими знаниями.    
 
СЕРЖ ТУРБЕРГ: В каком-то роде это честь. Этот проект для меня важен, потому что это для собора Парижской Богоматери. Так что это не швейцарское шале в Альпах.
 
Джоел — англичанин, он тоже хотел принять участие в этой авантюре. Пожар в Нотр-Даме оставил на нём отпечаток.
 
ДЖОЭЛ ХЕНДРИ, британский плотник: В Великобритании пожар собора восприняли как трагедию. Это исторический памятник.
 
Если им (собравшимся плотникам. — ИноТВ) не доверят реконструкцию деревянного каркаса Нотр-Дама, они по крайней мере надеются привлечь внимание современной стройки к этим древним техникам.
 
Дата выхода в эфир 07 июля 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
BFM TV Франция Европа
теги
искусство история культура Париж пожар строительство Франция церковь
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров