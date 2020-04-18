Искусствовед рассказал Le Figaro, почему план Макрона восстановить Нотр-Дам за 5 лет является ошибкой

Реставрация хрупкого исторического памятника требует соблюдения определённых законов и не может проходить в спешке за определённый президентом пятилетний срок, поделился своим мнением профессор-искусствовед из Сорбонны и специалист по архитектуре Александр Гади в интервью Le Figaro. По словам специалиста, сперва надо сделать выводы из случившегося и переосмыслить роль собора Парижской Богоматери для решения проблемы с туристами.

Выдающийся искусствовед и специалист по архитектуре Александр Гади в интервью Le Figaro раскритиковал намерение Эммануэля Макрона восстановить Нотр-Дам до 2024 года, несмотря на коронавирус. По мнению профессора Сорбонны, такой волюнтаризм является похвальным в политике, однако ремонтные работы над хрупким историческим памятником подчиняются другим законам, которым необходимо следовать. Сперва надо проанализировать причины пожара, чтобы не допустить подобной цепочки ошибок, затем найти лучших рабочих — желательно некурящих —и лучшие материалы, и, наконец, безупречно выполнить реконструкцию, подчиняясь профессиональным стандартам. «Нотр-Даму необходимо спокойствие, — считает специалист. — Три, четыре, пять лет… Что это изменит в масштабе памятника, построенного более восьми веков назад?»

На вопрос журналиста французской газеты о ходе восстановительных работ Александр Гади заявил, что пожар изначально не должен был никогда возникнуть: его спровоцировала не случайная молния, а «невероятная и скандальная последовательность человеческих и технических факторов». Министерство культуры, которое несёт ответственность за Нотр-Дам, оказалось не на высоте во время происшествия, но после взяло себя в руки и планомерно и эффективно провело работы по укреплению здания. По словам эксперта, все признают сделанную работу, однако на трансепт собора продолжают давить расплавившиеся леса в 400 тонн, которые должны были убрать прошлым летом. Кроме того, некто серьёзно не предвидел загрязнение свинцом, а потом совершенно непредсказуемо началась пандемия COVID-19. Поэтому демонтаж лесов так и не начался: он должен наконец исчезнуть этим летом, и после реставраторы смогут перейти к новому этапу.

Как отмечает искусствовед, в деле восстановления собора Парижской Богоматери президент Макрон захотел выйти за пределы общей юрисдикции и обычных процедур, поэтому создал специальное госучреждение. Естественно, по старым законам администрирования, это привело к бюрократическим препонам, трениям, даже конфликтам между существующими структурами и нововведениями. Назначение руководителем операции генерала Жоржелена, известного своим краснобайством, добавило красок. Без сомнения, порой энергия расходуется бессмысленно — так, надо было бы предвидеть свинцовый след, однако с ним покончено, и теперь надо продвигаться согласованно.

В своём интервью французский профессор-искусствовед с сожалением констатирует, что пожар в Нотр-Дам де Пари, похоже, продемонстрировал трагедию французского народа: «адское сочетание недальновидности и безответственности». Александр Гади называет «экстраординарным» то, что сейчас на реконструкции собора заняты те же люди, что и до происшествия 15 апреля 2019 года (за исключением Жоржелена). Именно над этим вопросом, превосходящим пожар в Нотр-Даме, призывает задуматься эксперт: «возможно, к его решению необходимо храбро приступить в этом новом «новом мире», о котором нам объявили».

Наконец, Александр Гади считает, что вопрос со шпилем является второстепенным: важнее понять, что станет с собором Парижской Богоматери после «технической» реставрации. Достаточно ли будет его вернуть к прежнему состоянию бездуховного туристического объекта и как решить проблему толп и бесплатного входа для миллиона посетителей? По мнению эксперта, этот вопрос является намного более важным, чем в каком стиле выполнить шпиль. Для католиков важная задача — не лишиться собора, который могут превратить в музей. В свою очередь Министерство культуры должно подумать о музее, который смог бы принимать туристов, объяснять особенности памятника и показывать шедевры искусства и реликвии, который там хранятся, в то же время направляя поток посетителей в тесном сотрудничестве с Археологической криптой на соборной площади, рассказал специалист по архитектуре в интервью Le Figaro.